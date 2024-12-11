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الجولاني: سأحل قوات الأسد الأمنية ونعمل مع منظمات دولية لتأمين "الأسلحة الكيماوية" - أخبار كلمتك

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الجولاني: سأحل قوات الأسد الأمنية ونعمل مع منظمات دولية لتأمين "الأسلحة الكيماوية" - أخبار كلمتك

الجولاني: سأحل قوات الأسد الأمنية ونعمل مع منظمات دولية لتأمين "الأسلحة الكيماوية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:05 مساءً - قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع المعروف بـ«أبومحمد الجولاني»، اليوم الأربعاء، إن المعارضة السورية لم تتلق أي دعم دولي في معركتها ضد نظام الرئيس الأسبق بشار الأسد.

خوض المعركة ضد نظام الأسد

وأكد الجولاني، في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن المعارضة لم يشجعها أحد على خوض المعركة ضد نظام الأسد، مشيرا إلى أن كل الأسلحة التي استخدمتها في القتال هي تصنيع محلي.

 إسقاط نظام الأسد

ولفت الجولاني إلى أن المعارضة أنقذت البلاد والمنطقة بأكملها عقب إسقاط نظام الأسد، موضحا أن سوريا كانت عرضة للتقسيم لكن المعارضة هي من أنقذتها من ذلك المخطط، مضيفا «علينا أن نجمع قوانا لبناء سوريا الجديدة».

منظمات دولية لتأمين مواقع الأسلحة الكيماوية

وأكد الجولاني أنه سيعمل على حل القوات الأمنية التابعة للنظام السوري السابق، وأنه يعمل مع منظمات دولية لتأمين مواقع الأسلحة الكيماوية المحتملة.

أكد الجولاني أنه  يجب أن نجمع قوانا لبناء سوريا الجديدة، أن "إسقاط الأسد أنقذ سوريا والمنطقة بأكملها من التقسيم".

وشدد الشرع على "ضرورة جمع القوى لبناء سوريا الجديدة".

الأمن المتورطين في جرائم حر

مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب.
وكشف الجولاني أن مكافآت ستقدم لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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