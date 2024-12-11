مصر تدين استهداف الاحتلال للبنية التحتية العسكرية فى سوريا وتقويض مقدرات الدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:54 مساءً - تدین جمهورية مصر العربية الاستهداف الإسرائيلى الممنهج للبنية التحتية داخل الأراضى السورية، وتعمد قصف وتدمير العديد من المواقع والقواعد والأسلحة والمعدات والأنظمة العسكرية في مختلف أرجاء سوريا، بالإضافة إلى قيام الجيش الإسرائيلى بتكريس وجوده غير الشرعى وتوسيع نطاق سيطرته فى الأراضى التى احتلها داخل العمق السورى.

احتلال الأراضي السورية

وتجدد مصر رفضها الكامل لاستغلال إسرائيل الانشغال الداخلى بسوريا وحالة السيولة والفراغ التى تشهدها، لتقويض مقدرات الدولة واحتلال الأراضي السورية.

وزير الخارجية يوقع مذكرة تفاهم لتدشين آلية للتشاور السياسى مع أيرلندا (صور) وزير الخارجية لنظيره الأمريكي: استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا يعد احتلالًا

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