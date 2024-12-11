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خبير عسكري: الاحتلال دمر90 % من القدرات العسكرية السورية - أخبار كلمتك

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خبير عسكري: الاحتلال دمر90 % من القدرات العسكرية السورية - أخبار كلمتك

خبير عسكري: الاحتلال دمر90 % من القدرات العسكرية السورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:15 مساءً - أكد العميد بهاء حلال، خبير الشؤون العسكرية من بيروت، أن إسرائيل حققت في سوريا ما لم تستطع تحقيقه خلال 50 عامًا. 

ولفت إلى ضرورة عدم تصديق كل ما يعلنه العدو الإسرائيلي عن عملياته في سوريا، موضحًا أن استهدافه المواقع العسكرية السورية، بما فيها أنظمة الدفاع الجوي ومعهد البحوث العلمية والأسطول البحري، يعد عدوانًا صريحًا على سوريا.

تعطيل الجيش السوري 


وأشار خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نجح في تعطيل الجيش السوري فعليًا، بهدف جعل سوريا دولة منزوعة السلاح، ما يتيح له التحرك بحرية، موضحًا، أن الاحتلال يسعى لتغيير الواقع السوري لفرض التطبيع أو منع أي دعم لمقاومته.

 

خبير عسكري: تدمير الجيش السوري هدف استراتيجي لإسرائيل

إسرائيل تعلن شن أكبر عملية جوية في تاريخها لتدمير الجيش السوري

تدمير القدرات العسكرية السورية 


وذكر، أن الاحتلال دمر نحو 90% من القدرات العسكرية السورية، بينما انسحب الجيش السوري من مناطق عديدة دون قتال، متخليًا عن واجباته الدفاعية في مواجهة القوات المعارضة القادمة من إدلب إلى حلب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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