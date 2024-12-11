إسرائيل تعلن انسحاب نواب المعارضة من جلسة لإقالة المستشارة ميارا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:55 مساءً - مرر الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقترحًا من حزب الليكود يقضي بالتمهيد لإقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهارف ميارا، وسط مقاطعة المعارضة للجلسة.

نواب المعارضة ينسحبون من جلسة لإقالة المستشارة ميارا

وأثار المقترح نقاشًا داخل الجلسة الساخنة حول سلوك ميارا، وآلية اتخاذها القرارات، ما دفع المعارضة إلى الانسحاب، وهي تهتف "العار العار".

وبعد قبول المقترح، ستكون هناك مناقشة أخرى في الكنيست حول عمل المستشارة القانونية للحكومة، وعمومًا هذا الاقتراح ليس له أي معنى عملي.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه حدثت ضجة كبيرة خلال النقاش قبل انسحاب المعارضة، حيث صرخت عضوة الكنيست ميراف بن آري في وجه عضو الكنيست ألموج كوهين وسبته قائلة: "يا ممسحة الأرجل، لو كنت مكانك، لأبقيت فمي مغلقًا".

واتهم مقدم مشروع القانون عضو الكنيست الليكودي أفيحاي بورون المعارضة بالعنف، عندما تدخل نوابها وقاطعوه، وقال: مقترح التسوية يتعلق بالقضية الأكثر حساسية، وربما الأكثر انفجارًا، على جدول أعمال المجتمع الإسرائيلي.

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