أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 11-12-2024 - أخبار كلمتك

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 11-12-2024 - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد يتقدم على سلوفان براتيسلافا بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد يتقدم على سلوفان براتيسلافا بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

ليفربول يفاوض مهاجما جديدا من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

ليفربول يفاوض مهاجما جديدا من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

باتشوكا يضرب بوتافوجو بثلاثية ويتأهل لمواجهة الأهلي بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

باتشوكا يضرب بوتافوجو بثلاثية ويتأهل لمواجهة الأهلي بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

حزب البعث في سوريا يعلق نشاطاته ويسلم مقاره وسلاحه للداخلية - أخبار كلمتك

حزب البعث في سوريا يعلق نشاطاته ويسلم مقاره وسلاحه للداخلية - أخبار كلمتك

مصر تدين استهداف الاحتلال للبنية التحتية العسكرية فى سوريا وتقويض مقدرات الدولة - أخبار كلمتك

مصر تدين استهداف الاحتلال للبنية التحتية العسكرية فى سوريا وتقويض مقدرات الدولة - أخبار كلمتك

حدوث هذا الأمر بعدن للمرة الأولى - أخبار كلمتك

حدوث هذا الأمر بعدن للمرة الأولى - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدرية طلبه تستقبل عزاء زوجها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدرية طلبه تستقبل عزاء زوجها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد «صور» - أخبار كلمتك

كأس رابطة الأندية، العمراوي حكما للمحلة وزد ومحمد عباس لفاركو والطلائع - أخبار كلمتك

كأس رابطة الأندية، العمراوي حكما للمحلة وزد ومحمد عباس لفاركو والطلائع - أخبار كلمتك

بنك كندا يخفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 3.25% - أخبار كلمتك

بنك كندا يخفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 3.25% - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

روسيا تُفشل هجومًا أوكرانيًا بـ6 صواريخ أتاكمز أمريكية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:35 مساءً - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية هاجمت مطارًا عسكريًا في تاجانروك بمنطقة روستوف، بستة صواريخ باليستية من طراز "أتاكمز"  ATACMS، مشيرة إلى أنه جرى إسقاطها جميعها أو حرف مسارها، بواسطة الحرب الإلكترونية.

 

روسيا تُفشل هجومًا أوكرانيًا بـ6 صواريخ أتاكمز أمريكية

وأضافت، في بيان أوردته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية: "في صباح يوم 11 ديسمبر، شن نظام كييف هجومًا صاروخيًا بأسلحة غربية دقيقة على مطار تاجانروك العسكري في منطقة روستوف".

وخلال التحقيق، ثبت بشكل موثوق أنها ستة صواريخ باليستية أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز" ATACMS".

وأشارت الوزارة إلى وقوع إصابات بسقوط الشظايا، مؤكدة أن الهجوم لن يمر دون رد وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي 21 نوفمبر، هاجمت القوات الروسية مجمعًا صناعيًا كبيرًا ينتج الصواريخ في دنيبروبيتروفسك.

بوتين يختبر الجيش

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقتها، "اختبر الجيش في ظروف قتالية أحد أحدث الأنظمة الروسية متوسطة المدى "أوريشنيك" بصاروخ باليستي في معدات غير نووية تفوق سرعتها سرعة الصوت".

وأضاف: "كان هذا الإطلاق ردًا على الهجمات التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف في منطقتي كورسك وبريانسك بصواريخ ATACMS  "أتاكمز" الأمريكية  وصواريخ ستورم شادو".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الجيش الأمريكي: الحوثيون استهدفوا مدمرتين أمريكيتين كانتا ترافقان 3 سفن تجارية في خليج عدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق