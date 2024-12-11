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إيران تنفي سرقة 42 مليون دولار من سفارتها في دمشق - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:00 مساءً - نفت السفارة الإيرانية في دمشق خبر سرقة 42 مليون دولار من مقرها في دمشق، ووصفتها بـ"شائعة المنافقين"، في إشارة إلى منظمة مجاهدي خلق المعارضة التي تعتبرها طهران "منظمة إرهابية".

 

إيران تنفي سرقة 42 مليون دولار من سفارتها في دمشق

وقالت السفارة في حسابها الرسمي عبر منصة "إكس" إنه "لم تكن هناك مرافق أو ممتلكات في مبنى السفارة أثناء الهجوم، وكل شيء تم التخطيط له بعناية قبل عملية الإخلاء".

وأضافت: "موضوع سرقة 42 مليون دولار شائعة يروجها المنافقون للاستهلاك داخل إيران".

 

ادعاءات بشأن سرقة 42 مليون دولار

وسبق أن نشرت وسائل إعلام مناهضة لطهران ادعاءات بشأن سرقة 42 مليون دولار من الأموال الإيرانية من السفارة.

واقتحمت الفصائل السورية المسلحة السفارة الإيرانية في دمشق الأحد الماضي، بعد السيطرة على العاصمة وسقوط نظام بشار الأسد.

ومزق مسلحون ملصق يظهر قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، وحسن نصر الله، الزعيم السابق لحزب الله اللبناني، اللذين اغتيالا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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