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خبير عسكري: تدمير الجيش السوري هدف استراتيجي لإسرائيل - أخبار كلمتك

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خبير عسكري: تدمير الجيش السوري هدف استراتيجي لإسرائيل - أخبار كلمتك

خبير عسكري: تدمير الجيش السوري هدف استراتيجي لإسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:00 مساءً - قال العميد أكرم سريوي، الخبير في الشؤون العسكرية، إنّ العمليات العسكرية الإسرائيلية بتدمير كل قوى الجيش السوري تعتبر كارثة حقيقية بالنسبة لسوريا، موضحا أن تدمير الجيش السوري هدف استراتيجي لـإسرائيل، وقد وجدت الفرصة سانحة لتفعل ذلك.

 

أزمة بناء الجيش السوري 

وأضاف «سريوي»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه إذا أرادت سوريا إعادة بناء جيشها ستحتاج إلى عشرات السنين ومليارات الدولارات، مشيرا إلى أنّ إسرائيل لا تأمن جانب الفصائل المسلحة التي استولت على السلطة في العاصمة دمشق، إذ أرادت أن تكون الفصائل ضعيفة بقدرات تسليحية محدودة؛ حتى لا تشكل خطرا على إسرائيل.

مشكلة سوريا بعد سقوط بشار الأسد

وتابع: «سوريا أصبحت دون سلاح الآن،  وتعرضت لتدمير كبير من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمراكز الأبحاث والمطارات والبحرية والطائرات، فضلا عن تدمير القدرات العسكرية، إذ إن الجيش السوري لم يبق منه شيئا».

كارثة عسكرية لسوريا

وواصل: «سوريا أُصيبت  في كارثة حقيقية على المستوى العسكري من كافة النواحي، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بشكل مؤقت ثم يستمر ولا يمكن الوثوق بالتصريحات الإسرائيلية».

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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