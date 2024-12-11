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وزير الخارجية يوقع مذكرة تفاهم لتدشين آلية للتشاور السياسى مع أيرلندا (صور) - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يوقع مذكرة تفاهم لتدشين آلية للتشاور السياسى مع أيرلندا (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يوقع مذكرة تفاهم لتدشين آلية للتشاور السياسى مع أيرلندا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:50 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، "ميهول مارتن" نائب رئيس وزراء ووزير الخارجية والدفاع في أيرلندا، خلال المحطة الأخيرة للجولة الأوروبية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك للتوقيع على مذكرة تفاهم لتشدين آلية للتشاور السياسى بين مصر وأيرلندا.

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يأتى توقيع الوزيرين على مذكرة التفاهم لتشدين آلية للتشاور السياسى بين مصر وايرلندا كأحد مخرجات الزيارة الرئاسية، وبما يعكس الزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة والتي تُوجت بزيارة رئيس الجمهورية، والحرص المتبادل للبناء على نتائج الزيارة الرئاسية للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز مختلف أوجه التعاون سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا بما يخدم مصالح الشعبيين.  

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وقد ثمن الوزير عبد العاطى موقف أيرلندا المُشرف من القضية الفلسطينية وقيامها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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