اليونيسف: 150 مليون طفل في العالم غير مقيدين في السجل المدني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:40 مساءً - وفقا لتقرير اليونيسف، هناك 150 مليون طفل دون سن الخامسة في جميع أنحاء العالم غير مسجلين في نظام التسجيل المدني، ما يؤدي بهم إلى عيش حياة دون هوية قانونية، أو إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم أو الرعاية الصحية .

اليونيسف: 150 مليون طفل في العالم غير مقيدين في السجل المدني

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، تم تسجيل أكثر من 500 مليون طفل دون سن الخامسة في السجل، وهو ما يمثل تقدما مقارنة بأحدث الأرقام المسجلة، التي تعود إلى عام 2019.

وتم دعم هذا التقدم جزئيًا من خلال التدابير التي اتخذتها بعض البلدان لتوسيع نطاق أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم، لتشمل المزيد من القطاعات السكانية، مثل التحول الرقمي أو إلغاء رسوم خدمات التسجيل.

التأخير في التسجيل المدني للأطفال

وبحسب المنظمة، فإن أوقيانوسيا، باستثناء أستراليا ونيوزيلندا، هي الأكثر تخلفا في هذا الشأن، إذ إن 74% من الأطفال دون سن الخامسة غير مسجلين.

وفي الوقت نفسه، يعيش في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 90 مليون طفل غير مسجلين (49%)؛ ما يمثل أكثر من نصف العدد الإجمالي للأطفال غير المسجلين تحت سن الخامسة في جميع أنحاء العالم.

وتلي هذه المناطق جنوب ووسط آسيا (22% من الأطفال غير المسجلين)، وشمال أفريقيا وغرب آسيا (14%)، وشرق وجنوب شرق آسيا (6%)، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (5%).

الحماية من الاستغلال



وسلط التقرير الضوء على أن تسجيل المواليد يضمن الاعتراف الفوري بالأطفال أمام القانون، ويضع الأساس لحمايتهم من الاستغلال، فضلًا عن حصولهم على الخدمات الأساسية مثل اللقاحات والرعاية الصحية والتعليم.

مع ذلك، تواجه العديد من العائلات عقبات عند تسجيل أطفالها بسبب عوامل مثل "التمييز على أساس أو العرق أو الدين، أو المسافات الطويلة، أو عدم المعرفة بالعملية أو الرسوم الباهظة الثمن".

ولتحسين هذا الوضع، تطلب المنظمة من البلدان رقمنة أنظمة التسجيل، والاستفادة من برامج الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم لتوسيع هذه الخدمات، وتنفيذ إصلاحات رئيسة، وتمكين المجتمعات من المطالبة بالتسجيل المدني كحق.

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