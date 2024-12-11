موقف محرج خلال مؤتمر كونجرس "فيفا" وإنفانتينو يتدخل - أخبار كلمتك

موقف محرج خلال مؤتمر كونجرس "فيفا" وإنفانتينو يتدخل - أخبار كلمتك

كنت ملهما وسأفتقدك، دونجا يودع جوميز برسالة مؤثرة - أخبار كلمتك

كنت ملهما وسأفتقدك، دونجا يودع جوميز برسالة مؤثرة - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة بعد خوض المران الأول بقطر (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة بعد خوض المران الأول بقطر (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - جثث تحت الركام.. ماذا كشفت معاينة النيابة الإدارية لعقار الوايلي المنكوب؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - جثث تحت الركام.. ماذا كشفت معاينة النيابة الإدارية لعقار الوايلي المنكوب؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - آخر تحديث لـ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - آخر تحديث لـ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - ظواهر جوية حادة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - ظواهر جوية حادة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزها «Home Alone».. أفضل أفلام يمكن مشاهدتها في ليلة الكريسماس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزها «Home Alone».. أفضل أفلام يمكن مشاهدتها في ليلة الكريسماس - أخبار كلمتك

رفض طعون لإلغاء إدانتين جنائية ومدنية بحق ترامب - أخبار كلمتك

رفض طعون لإلغاء إدانتين جنائية ومدنية بحق ترامب - أخبار كلمتك

توجيهات بوقف الاعتداء على موقع تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

توجيهات بوقف الاعتداء على موقع تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي يكشف عن آخر تطورات المشاورات بين الشرعية والحوثي - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي يكشف عن آخر تطورات المشاورات بين الشرعية والحوثي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بشار الأسد ينضم إلى مجموعة الشخصيات المحمية في روسيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بشار الأسد ينضم إلى مجموعة الشخصيات المحمية في روسيا - أخبار كلمتك

بشار الأسد ينضم إلى مجموعة الشخصيات المحمية في روسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:51 مساءً - انضم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد منحه حق اللجوء الإنساني من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا، إلى مجموعة من الشخصيات المحمية في روسيا.

بشار الأسد ينضم إلى مجموعة الشخصيات المحمية في روسيا

ووفق صحيفة "تونتي مينتوس" الإسبانية، انضم الأسد إلى الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش، والموظف السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إدوارد سنودن، والمسؤول المالي السابق في وايركارد، جان مارساليك، الذين يحظون بحق اللجوء والحماية في روسيا.

وقالت الصحيفة إن حماية روسيا وتوفير الغطاء للرئيس السوري بشار الأسد، ليس بالأمر الجديد، فهو على هذا الحال منذ 24 عامًا، فترة استلامه للرئاسة.

ولفتت إلى أن بشار الأسد كان يُعد من أقل رؤساء الدول سفرًا، وربما كانت تقتصر رحلاته، منذ العام 2011، على روسيا وإيران فقط.

والد الاسد يحظي باهتمام روسيا 

ووفق الصحيفة، كان الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، والد بشار، يحظى بذات الاهتمام والرعاية من الاتحاد السوفيتي سابقًا، روسيا حاليًا، منذ استلامه مقاليد الحكم، في العام 1971، وحتى وفاته العام 2000.

ورجحت الصحيفة ألا تقوم بتسليم بشار الأسد إلى أي جهة قضائية محلية أو دولية تُطالب بمثوله أمامها، تمامًا كما فعلت ووفرت الحماية لشخصيات لجأت إليها سابقًا.

ونقلت عن كبير الباحثين في مركز "AST"، يوري ليامين، قوله إن "موسكو لن تقوم بتسليم بشار الأسد، فالرئيس السوري السابق سيستمتع بشيخوخة مشرفة في روسيا".

وبحسب ليامين، لن تتمكن الولايات المتحدة، ولا الاتحاد الأوروبي من محاسبة الأسد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

شرطة كوريا الجنوبية تداهم مكتب الرئيس يون سوك، ووزير الدفاع السابق يحاول الانتحار - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق