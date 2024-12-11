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تفاصيل إعادة تشكيل وزارة الدفاع السورية وضم الفصائل المسلحة إليها - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:51 مساءً - تزامنا مع استعادة العاصمة السورية دمشق حركتها شبه الطبيعية في اليوم الرابع عقب سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، أكدت مصادر  أنه سيتم الإعلان قريبًا عن عودة العمل في المعابر والمطارات السورية.

عودة العمل في المعابر والمطارات السوريه 

كما أضافت أن إدارة المعابر الحدودية والمطارات أصبحت حاليًّا تحت سيطرة الحكومة الانتقالية.

و كشفت المصادر، اليوم الأربعاء، أنه بدأ العمل على إعادة تشكيل وزارة الدفاع.

وأوضحت أن اجتماعا أمنيًّا وعسكريًّا رفيعًا بحث ضم جميع الفصائل تحت إمرة وزارة الدفاع.

وبحسب شبكة “العربيه” أفادت أنباء أن إدارة العمليات العسكري المكونة من "هيئة تحرير الشام" والفصائل المتحالفة معها ستعيد النظر في تشكيل الجيش السوري والأجهزة الأمنية في البلاد.

الفصائب تعتزم سحب مسلحيها

فيما تعتزم "إدارة العمليات العسكرية" التي تتكون من "هيئة تحرير الشام" والفصائل المتحالفة معها، البدء قريبا في سحب مسلحيها ومقاتليها من كافة الشوارع واستبدالهم بعنصر من الشرطة والأمن الداخلي التابعة للهيئة.

وتأتي تلك المعلومات فيما لا يزال المشهد غير واضح بالنسبة للعديد من المراقبين الغربيين وحتى المحليين، رغم تشكيل حكومة انتقالية برئاسة محمد البشير من أجل تسيير شؤون البلاد والمؤسسات العامة.

وتطرح العديد من التساؤلات حول عدد من هذه الفصائل، لاسيما أن بعضها مصنف على لائحة المنظمات الأمريكية من قبل أمريكا والأمم المتحدة، رغم أن هناك أنباء عن احتمال رفع الهيئة عن لائحة الإرهاب.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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