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بابا الفاتيكان يوجه رسالة للمعارضة السورية المسلحة بعد إسقاط نظام الأسد - أخبار كلمتك

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بابا الفاتيكان يوجه رسالة للمعارضة السورية المسلحة بعد إسقاط نظام الأسد - أخبار كلمتك

بابا الفاتيكان يوجه رسالة للمعارضة السورية المسلحة بعد إسقاط نظام الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:27 مساءً - دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، مقاتلي المعارضة السورية المسلحة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد إلى تحقيق الاستقرار في البلاد والحكم بطريقة تعزز الوحدة الوطنية.

حلول سياسية تعزز الاستقرار والوحدة في سوريا

وأضاف البابا خلال عظته الأسبوعية في الفاتيكان: "آمل أن يجدوا حلولا سياسية تعزز الاستقرار والوحدة في سوريا على نحو مسؤول ودون صراعات أو انقسامات أخرى".

وفي أول تصريحات علنية للبابا فرنسيس بشأن سوريا منذ انتهاء حكم الأسد، دعا أيضا الجماعات الدينية المتنوعة في البلاد إلى "السير معا بود واحترام متبادل من أجل خير الأمة".

الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع السوري 

يحرص البابا فرنسيس  كثيرا  إلى التطرق إلى الصراعات العالمية، والتشديد على أهمية التهدئة.

وكان البابا قد ندد بالخسائر البشرية الناجمة عن الصراع السوري في مناسبات مختلفة على مر السنين. ففي 2016، اتخذ خطوة غير معتادة بجعل سفير الفاتيكان لدى سوريا كاردينالا، وهي ثاني أعلى رتبة في الكنيسة.

300 ألف كاثوليكي بين سكان سوريا 

وتشير تقديرات الفاتيكان إلى وجود نحو 300 ألف كاثوليكي بين سكان سوريا البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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