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نتنياهو يلمح لانضمام جبهة جديدة لحربه العدوانية على الدول - أخبار كلمتك

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نتنياهو يلمح لانضمام جبهة جديدة لحربه العدوانية على الدول - أخبار كلمتك

نتنياهو يلمح لانضمام جبهة جديدة لحربه العدوانية على الدول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:49 مساءً - قال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء: إن “العالم سيتذكر من وقف إلى جانب إسرائيل، ومن أيّد من وصفهم بـ”المجرمين الذين هاجموها" - في إشارة منه إلى حرب الإبادة والعدوان التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة وعدة دول بالشرق الأوسط، ونتج عن ذلك اصدار مذكرة من محكمة الجنايات الدولية باعتقاله باعتباره مجرم حرب.  

كيان الاحتلال الإسرائيلي يوسع حربه العدوانية على منطقة الشرق الأوسط 

وادعى  نتنياهو، في كلمة له في الكنيست، أن إسرائيل تعمل على تفكيك ما وصفه بـ محور الشر الإيراني، وأنها تضرب من وصفهم بـ"الأعداء" بقوة وتكبدهم أثمانًا باهظة - على حد زعمه - وقال: "شعبنا لم يستسلم أبدا وجنودنا يحملون السلاح للدفاع عن بلادنا".

وأضاف أن "إسرائيل تخوض حربًا على 7 جبهات وربما تنضم إليها جبهة أخرى، وأنه لن يكل حتى عودة جميع المختطفين"، متابعًا “نحارب قوى الظلام وستظل القدس للأبد تحت السيادة الإسرائيلية” - على حد وصفه. 

استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية العدوانية في قطاع غزة 

ولا تزال حب الإبادة الإسرائيلية مستمرة في قطاع غزة  منذ السابع من أكتوبر 2023. 

وأسفرت حرب الإبادة على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف شهيد وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.

 تدمير جيش الإحتلال الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه

وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير جيش الإحتلال الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر 2023، أحكم جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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