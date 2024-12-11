فقدان قارب يقل 84 مهاجرًا انطلق من سواحل موريتانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:57 صباحاً - كشفت شبكة “سكاى نيوز” الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل عن فقدان قارب يقل 84 مهاجرًا انطلق من سواحل موريتانيا.

انقلاب قارب به 100 شخص على الأقل معظمهم من النساء

وفي أواخر الشهر الماضى أعلنت السلطات النيجيرية، في بيان، أن 100 شخص على الأقل معظمهم من النساء أصبحوا في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب كان يقلهم إلى سوق للمواد الغذائية بإحدى مناطق نهر النيجر في شمالي نيجيريا.

فقدان 100 شخص في حادث غرق قارب بنيجريا

وذكرت وكالة إدارة حالات الطوارئ في ولاية النيجر النيجيرية أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة حالات الطوارئ في ولاية النيجر إبراهيم أودو برس: إن القارب كان ينقل الركاب من ولاية كوجي عبر النهر إلى ولاية النيجر المجاورة في وقت مبكر من الصباح عندما انقلب بمن فيه.

الافتقار إلى الطرق الجيد

وتشير تقارير إلى أن كوارث القوارب هذه شائعة في نيجيريا، خاصة في المجتمعات النائية حيث يؤدي الافتقار إلى الطرق الجيدة إلى ترك الكثيرين بدون طرق بديلة. وهذه هي المأساة الخامسة التي يتعرض لها أكثر من 100 راكب في شمال نيجيريا ولا يعرف.

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