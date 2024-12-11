الأعلى للجامعات: إنشاء وحدات حقوق الإنسان في عدد من الجامعات - أخبار كلمتك

الأعلى للجامعات: إنشاء وحدات حقوق الإنسان في عدد من الجامعات - أخبار كلمتك

كلية التربية الفنية بجامعة حلوان تشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية - أخبار كلمتك

كلية التربية الفنية بجامعة حلوان تشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية - أخبار كلمتك

إنهيار مستمر للريال اليمني في العاصمة عدن .. (اخر تحديث لأسعار الصرف) - أخبار كلمتك

إنهيار مستمر للريال اليمني في العاصمة عدن .. (اخر تحديث لأسعار الصرف) - أخبار كلمتك

بالصور .. إفتتاح المبنى الجديد لنادي وحدة عدن الرياضي - أخبار كلمتك

بالصور .. إفتتاح المبنى الجديد لنادي وحدة عدن الرياضي - أخبار كلمتك

المشاط: انعقاد الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية يعكس حرص البلدين على التقارب - أخبار كلمتك

المشاط: انعقاد الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية يعكس حرص البلدين على التقارب - أخبار كلمتك

شروط الحصول على أراضي الإسكان المتوسط في 8 مدن.. المقدم كام؟ - أخبار كلمتك

شروط الحصول على أراضي الإسكان المتوسط في 8 مدن.. المقدم كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:20 - الطقس الآن.. الأرصاد تحذر المواطنين من البرد والشبورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:20 - الطقس الآن.. الأرصاد تحذر المواطنين من البرد والشبورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:20 - التعبئة والإحصاء: 10.2% ارتفاعا في قيمة صادرات سبتمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:20 - التعبئة والإحصاء: 10.2% ارتفاعا في قيمة صادرات سبتمبر 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أحن أخت في الدنيا».. أكرم حسني يهنئ شقيقته بعيد ميلادها |صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أحن أخت في الدنيا».. أكرم حسني يهنئ شقيقته بعيد ميلادها |صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بإطلالة ملفتة.. شيرين رضا تخطف الأنظار في حفل عشاء «يانجو بلاي» بمهرجان البحر الأحمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بإطلالة ملفتة.. شيرين رضا تخطف الأنظار في حفل عشاء «يانجو بلاي» بمهرجان البحر الأحمر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

فقدان قارب يقل 84 مهاجرًا انطلق من سواحل موريتانيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فقدان قارب يقل 84 مهاجرًا انطلق من سواحل موريتانيا - أخبار كلمتك

فقدان قارب يقل 84 مهاجرًا انطلق من سواحل موريتانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:57 صباحاً - كشفت شبكة “سكاى نيوز” الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل عن فقدان  قارب يقل 84 مهاجرًا انطلق من سواحل موريتانيا.

 انقلاب قارب به 100 شخص على الأقل معظمهم من النساء 

وفي أواخر الشهر الماضى أعلنت السلطات النيجيرية، في بيان، أن 100 شخص على الأقل معظمهم من النساء أصبحوا في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب كان يقلهم إلى سوق للمواد الغذائية بإحدى مناطق نهر النيجر في شمالي نيجيريا.

فقدان 100 شخص في حادث غرق قارب بنيجريا

وذكرت وكالة إدارة حالات الطوارئ في ولاية النيجر النيجيرية أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة حالات الطوارئ في ولاية النيجر إبراهيم أودو برس: إن القارب كان ينقل الركاب من ولاية كوجي عبر النهر إلى ولاية النيجر المجاورة في وقت مبكر من الصباح عندما انقلب بمن فيه.

الافتقار إلى الطرق الجيد

وتشير تقارير إلى أن كوارث القوارب هذه شائعة في نيجيريا، خاصة في المجتمعات النائية حيث يؤدي الافتقار إلى الطرق الجيدة إلى ترك الكثيرين بدون طرق بديلة. وهذه هي المأساة الخامسة التي يتعرض لها أكثر من 100 راكب في شمال نيجيريا ولا يعرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مسؤولون أمريكيون: إدارة بايدن تتواصل مع هيئة تحرير الشام - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق