المرشد الإيراني: دولة جارة لسوريا لعبت دورا واضحا في الأحداث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:14 صباحاً - قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء: "لا شكوك بأن ما حدث في سوريا تم التخطيط له في غرفة عمليات أمريكية إسرائيلية".

المرشد الإيراني يتهم أمريكا وإسرائيل بالتخطيط لما حدث في سوريا

وأضاف المرشد الإيراني خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء: "إن دولة جارة لسوريا لعبت دورا واضحا في ما حدث وما زالت تفعل ذلك".

وكشف مسئول في الاحتلال الإسرائيلي، عن ثلاثة أهداف رئيسية لـ تل أبيب في سوريا، وهي السيطرة على الأراضي و"حماية الأقليات" و"منع نقل الأسلحة".

يديعوت أحرونوت ترصد 3 أهداف إسرائيلية في سوريا

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن مسئولا سياسيا أشار إلى نشاط جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع السوري قائلا: إن "لإسرائيل ثلاثة أهداف رئيسية".

وأضاف وفق ما نقلت الصحيفة: "الهدف الأول هوالاستيلاء على المناطق التي تسيطر عليها النيران والمراقبة، ويبلغ مجموعها ما بين 500 متر وبضعة كيلومترات والعالم ككل يفهم هذا".

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وتابع، "المسألة الثانية هي تدمير الأسلحة الاستراتيجية، بما في ذلك المقدرات الكيميائية، وثالثا والأهم في المجال السياسي، هو حماية الأقليات، ليس لأن إسرائيل تحتاج إلى ذلك، بل لأن العالم يحتاج إلى حماية هذا المفهوم".

التوغل العسكري للجيش الإسرائيلي في سوريا

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية، أن التوغل العسكري للجيش الإسرائيلي في سوريا، قد وصل إلى نحو 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من دمشق، فيما نفى الجيش الإسرائيلي ذلك، مدعيا بأن قواته "تتواجد داخل المنطقة العازلة، وفي نقاط قريبة من الحدود".

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