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وزير الخارجية لنظيره الأمريكي: استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا يعد احتلالًا - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية لنظيره الأمريكي: استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا يعد احتلالًا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية لنظيره الأمريكي: استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا يعد احتلالًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:45 صباحاً - تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مساء أمس اتصالًا من أنطوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي.

موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية

وبحث الوزيران خلال الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، حيث أكد عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

تمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا

وتوافق الوزيران على أهمية تبني عملية سياسية شاملة في سوريا ترتكز على عدم إقصاء أية أطراف ومكونات وطنية سورية، وبما يمهد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا.

ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف الاعتداء على سوريا

كما أكد عبد العاطي موقف  مصر الرافض لاستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها، مشددًا على ان هذه التحركات تعد احتلالًا لأراض سورية وانتهاكًا سافرًا لسيادتها، وتمثل خرقًا للقانون الدولي، مؤكدًا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف هذا الاعتداء على الدولة السورية.

وزير الخارجية: لا نقبل تدخلات خارجية تمس السيادة السورية

اتصالات هاتفية بين عبد العاطي ووزيري خارجية قطر والعراق والمبعوث الأممي إلى سوريا

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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