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مصر تؤكد لواشنطن رفضها استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا - أخبار كلمتك

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مصر تؤكد لواشنطن رفضها استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا - أخبار كلمتك

مصر تؤكد لواشنطن رفضها استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:55 صباحاً - أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفض القاهرة لاستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، جدد التأكيد على موقف القاهرة الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

كما أكد الوزير عبد العاطي على موقف  مصر الرافض لاستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها، مشددًا على ان هذه التحركات تعد احتلالًا لأراضٍ سورية وانتهاكًا سافرًا لسيادتها، وتمثل خرقًا للقانون الدولي، مؤكدًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف هذا الاعتداء على الدولة السورية.

واتفق الجانبان بحسب بيان الخارجية المصرية المنشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، على أهمية تبني عملية سياسية شاملة في سوريا ترتكز على عدم إقصاء أية أطراف ومكونات وطنية سورية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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