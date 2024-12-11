مصر تؤكد لواشنطن رفضها استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:55 صباحاً - أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفض القاهرة لاستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، جدد التأكيد على موقف القاهرة الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

كما أكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الرافض لاستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها، مشددًا على ان هذه التحركات تعد احتلالًا لأراضٍ سورية وانتهاكًا سافرًا لسيادتها، وتمثل خرقًا للقانون الدولي، مؤكدًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف هذا الاعتداء على الدولة السورية.

واتفق الجانبان بحسب بيان الخارجية المصرية المنشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، على أهمية تبني عملية سياسية شاملة في سوريا ترتكز على عدم إقصاء أية أطراف ومكونات وطنية سورية.

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