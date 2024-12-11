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العائلة، ترامب يختار متبرعا لحملته سفيرا لدى تركيا وخطيبة نجله السابقة لدى اليونان - أخبار كلمتك

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العائلة، ترامب يختار متبرعا لحملته سفيرا لدى تركيا وخطيبة نجله السابقة لدى اليونان - أخبار كلمتك

العائلة، ترامب يختار متبرعا لحملته سفيرا لدى تركيا وخطيبة نجله السابقة لدى اليونان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:35 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على منصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، اختيار توم باراك، أحد المسؤولين التنفيذيين السابقين في شركة للاستثمار المباشر وأحد المتبرعين لحملة ترامب، سفيرا للولايات المتحدة في تركيا، وفق "رويترز".

وكتب ترامب عن باراك في موقع “ تروث سوشيال”: “لقد نجح توم على مدى ثلاثة عقود في إدارة شركة استثمارية خاصة عالمية. إنه صوت العقل المحترم والخبير لمجموعة واسعة من قادة الفكر في الدوائر السياسية والتجارية”.

 توم باراك

كما أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه قرر تعيين كيمبرلي جيلفويل، الخطيبة السابقة لابنه دونالد جونيور المذيعة السابقة في شبكة "فوكس نيوز"، في منصب سفيرة الولايات المتحدة في اليونان.

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل"، أنه "لسنوات عديدة، كانت كيمبرلي صديقة وحليفة مقربة".

وأضاف الملياردير الجمهوري الذي سيتسلم السلطة في 20 يناير أن "خبرتها الواسعة وميزاتها القيادية في مجالات القانون والإعلام والسياسة، فضلا عن ذكائها الشديد، تجعلها مؤهلة تأهيلا عاليا لتمثيل الولايات المتحدة وحماية مصالحها في الخارج".

وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية وعدد من الصحف، فإن دونالد ترامب جونيور وكيمبرلي غيلفويل انفصلا مؤخرا.

وغيلفويل، المسؤولة السابقة عن تمويل الحملة الانتخابية لترامب في انتخابات 2020، كانت أيضا مدعية عامة في سان فرانسيسكو.

وسبق للرئيس المنتخب أن اختار أفرادا من عائلته لتولي مناصب عليا في إدارته المقبلة، ومن هؤلاء تشارلز كوشنر، والد صهر الرئيس المنتخب الذي عينه ترامب سفيرا لدى فرنسا.

كذلك، أعلن ترامب الثلاثاء أنه اختار توماس باراك ليكون سفير الولايات المتحدة لدى تركيا.

وباراك الذي كان "مستشارا غير رسمي" لحملة ترامب الانتخابية للعام 2016، تولى رئاسة اللجنة المنظمة لحفل تنصيب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة في يناير 2017.

وفي عهد ترامب قدم باراك المشورة لكبار المسؤولين الحكوميين بشأن سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ويتعين على مجلس الشيوخ أن يصادق على الأسماء التي يرشحها الرئيس لتولي سفارات الولايات المتحدة، وتهيمن أغلبية جمهورية على المجلس الحالي، مما سيسهل مهمة الموافقة على هذه التعيينات.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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