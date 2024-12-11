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سهم باشان، إسرائيل تكشف ما دمرته من قدرات عسكرية للجيش السوري خلال 48 ساعة - أخبار كلمتك

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سهم باشان، إسرائيل تكشف ما دمرته من قدرات عسكرية للجيش السوري خلال 48 ساعة - أخبار كلمتك

سهم باشان، إسرائيل تكشف ما دمرته من قدرات عسكرية للجيش السوري خلال 48 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:15 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه دمر ما بين 70 إلى 80% من القدرات العسكرية للنظام السوري الذي أطاحت به قوات المعارضة السورية الأحد، وتوعد "النظام الجديد" في حال سماحه بإعادة تموضع إيران في الأراضي السورية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيانه، إنه أطلق على عمليته في سوريا اسم "سهم باشان". و"باشان" هي تسمية توراتية للأراضي الواقعة جنوبي سوريا وشرقي الأردن.

وأضاف الجيش: "جرى الانتهاء من الجزء المركزي من عملية "سهم باشان"، حيث جرى تدمير 70-80% من القدرات العسكرية للنظام السوري".

وأفاد بأن "350 طائرة حربية قُصفت من دمشق إلى طرطوس، عشرات الطائرات والمروحيات والأنظمة المضادة للطائرات ومستودعات الذخيرة"، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وحول التوغل في جنوبي سوريا، قال الجيش إن "العملية لا تزال مستمرة على الأرض، ضمن عمليات قواتنا البرية في المنطقة العازلة". 

وزاد بأنه "يعمل هناك على فرض سيطرته على المنطقة" بزعم "تدمير الأسلحة، والتأكد من أنها لن تنتهي في أيدٍ غير مرغوب فيها".

وبزعم "الخشية من سقوطها بيد عناصر إرهابية"، قال جيش الاحتلال، في بيان لاحق، إنه هاجم "أغلبية مخزونات الأسلحة الإستراتيجية في سوريا".

وأوضح أن "سفنًا صاروخية إسرائيلية هاجمت، الاثنين، بعشرات أنواع الذخيرة بشكل متزامن، موقعين للبحرية السورية في مرفأ البيضا ومرفأ اللاذقية، حيث كانت ترسو فيهما 15 قطعة بحرية سورية".

وأضاف أن "من بين الأهداف: عشرات صواريخ بحر-بحر يتراوح مداها بين 80 و190 كيلومترًا، ويحمل كل منها عشرات الكيلوجرامات من المتفجرات"، وفق البيان.

أما جويًا، فقال جيش الاحتلال إن مقاتلاته "حلقت لمئات الساعات فوق الأجواء السورية ونفذت ما يزيد على 350 غارة جوية". وأفاد بأنه تمت "مهاجمة بطاريات صواريخ أرض-جو متنوعة الأصناف، ومطارات سلاح الجو السوري والعشرات من أهداف مواقع الإنتاج المختلفة في مناطق دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية وتدمر".

وزاد بأنه "دمر صواريخ سكود وكروز، وصواريخ أرض-بحر وأرض-جو وأرض-أرض، وطائرات مسيّرة وطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ورادارات ودبابات وحظائر طائرات، وغيرها".

كما "هاجم مركز النيران التابع لقيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية أكثر من 130 هدفًا على الأراضي السورية شملت مخازن أسلحة ومباني عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ ومواقع إطلاق نار".

من جانبها قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنّ "الجيش" الإسرائيلي هاجم نحو 400 هدف استراتيجي في سوريا خلال اليومين الماضيين، في واحدة من أكبر العمليات في "تاريخ إسرائيل".

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ ما تقوم به "إسرائيل" هو القضاء المنهجي على القوات الجوية السورية، مشيرة إلى أنّه بحسب مصادر في سلاح الجو الإسرائيلي  فمن المتوقع أن تستمر الهجمات خلال الأيام المقبلة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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