واشنطن تعلن تقديم 20 مليار دولار لأوكرانيا من الأصول الروسية "المجمدة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:20 صباحاً - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، تقديم 20 مليار دولار لأوكرانيا، ضمن مبادرة قروض مجموعة السبع الاستثنائية للإيرادات المتسارعة (ERA).

وتبلغ قيمة القروض التي تقدمها المجموعة لأوكرانيا، 50 مليار دولار أمريكي.

الأصول الروسية المجمدة

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان صحفي: "هذه الأموال، التي تأتي من عائدات الأصول الروسية المجمدة، ستوفر لأوكرانيا دعمًا حاسمًا، وهي تدافع عن نفسها في مواجهة حرب عدوانية غير مبررة".

وأضافت أن "مجموعة السبع، من خلال هذه المبادرة، تضمن أن تحصل أوكرانيا على الموارد اللازمة لدعم الخدمات الطارئة والمستشفيات والبنية التحتية الأساسية التي تعزز مقاومتها".

استراتيجية تحميل روسيا تبعات الحرب

وأشارت يلين أيضا، إلى أن هذه الخطوة، تأتي في إطار إستراتيجية تحميل روسيا تبعات حربها غير المبررة، بدلًا من تحميل عبء ذلك لدافعي الضرائب في دول التحالف.

وقالت الوزيرة الأمريكية: "بوتين يراهن على تعبنا وانسحابنا، لكن من خلال سياسات مبتكرة ووحدة مجموعة السبع، نرسل رسالة لا لبس فيها، بأن روسيا ستتحمل تكاليف هذه الحرب".

الحرب الروسية الأوكرانية

وبعد الحرب الروسية على أوكرانيا مطلع عام 2022، اتخذت دول مجموعة السبع خطوات لتجميد الأصول السيادية الروسية، وتعهدت بعدم الإفراج عنها حتى توقف موسكو عدوانها وتدفع تعويضات لأوكرانيا.

وكجزء من هذا الالتزام، نقلت الولايات المتحدة 20 مليار دولار إلى صندوق "فورتيس" التابع للبنك الدولي، الذي يخصص لدعم استقرار النظام المالي الأوكراني.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.