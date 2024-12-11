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واشنطن تعلن تقديم 20 مليار دولار لأوكرانيا من الأصول الروسية "المجمدة" - أخبار كلمتك

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واشنطن تعلن تقديم 20 مليار دولار لأوكرانيا من الأصول الروسية "المجمدة" - أخبار كلمتك

واشنطن تعلن تقديم 20 مليار دولار لأوكرانيا من الأصول الروسية "المجمدة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:20 صباحاً - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، تقديم 20 مليار دولار لأوكرانيا، ضمن مبادرة قروض مجموعة السبع الاستثنائية للإيرادات المتسارعة (ERA).

وتبلغ قيمة القروض التي تقدمها المجموعة لأوكرانيا، 50 مليار دولار أمريكي.

 

الأصول الروسية المجمدة

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان صحفي: "هذه الأموال، التي تأتي من عائدات الأصول الروسية المجمدة، ستوفر لأوكرانيا دعمًا حاسمًا، وهي تدافع عن نفسها في مواجهة حرب عدوانية غير مبررة".

وأضافت أن "مجموعة السبع، من خلال هذه المبادرة، تضمن أن تحصل أوكرانيا على الموارد اللازمة لدعم الخدمات الطارئة والمستشفيات والبنية التحتية الأساسية التي تعزز مقاومتها".

استراتيجية تحميل روسيا تبعات الحرب

وأشارت يلين أيضا، إلى أن هذه الخطوة، تأتي في إطار إستراتيجية تحميل روسيا تبعات حربها غير المبررة، بدلًا من تحميل عبء ذلك لدافعي الضرائب في دول التحالف.

وقالت الوزيرة الأمريكية: "بوتين يراهن على تعبنا وانسحابنا، لكن من خلال سياسات مبتكرة ووحدة مجموعة السبع، نرسل رسالة لا لبس فيها، بأن روسيا ستتحمل تكاليف هذه الحرب".

 

الحرب الروسية الأوكرانية

وبعد الحرب الروسية على أوكرانيا مطلع عام 2022، اتخذت دول مجموعة السبع خطوات لتجميد الأصول السيادية الروسية، وتعهدت بعدم الإفراج عنها حتى توقف موسكو عدوانها وتدفع تعويضات لأوكرانيا.

وكجزء من هذا الالتزام، نقلت الولايات المتحدة 20 مليار دولار إلى صندوق "فورتيس" التابع للبنك الدولي، الذي يخصص لدعم استقرار النظام المالي الأوكراني.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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