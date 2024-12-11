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إحراق سيارة ورسم شعارات معادية لإسرائيل على عقارين في أستراليا (فيديو) - أخبار كلمتك

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إحراق سيارة ورسم شعارات معادية لإسرائيل على عقارين في أستراليا (فيديو) - أخبار كلمتك

إحراق سيارة ورسم شعارات معادية لإسرائيل على عقارين في أستراليا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:30 صباحاً - قالت السلطات الأسترالية، اليوم الأربعاء، إن سيارة أُضرمت فيها النيران كما كُتبت رسائل مناهضة لإسرائيل على عقارين في سيدني بعد أيام قليلة من إشعال حريق متعمد في كنيس يهودي في ملبورن والذي يجري التحقيق فيه باعتباره عملًا إرهابيًّا.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن الهجوم الأحدث، وهو الثاني الذي يستهدف المجتمع اليهودي في سيدني في غضون ثلاثة أسابيع، كان «شنيعا» وسيتم إطلاعه على ملابساته قريبًا من قبل فرقة عمل جديدة لمكافحة معاداة السامية.

وأضاف ألبانيز لراديو هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) «هذا هجوم على الناس لأنهم يهود».

وتابع قائلًا: «فكرة نقل الصراع إلى الخارج وإحضاره إلى هنا تتعارض تمامًا مع ما بنيت عليه أستراليا… إنها جريمة كراهية، هذا هو الأمر بكل بساطة».

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن شخصين مقنعين ويرتديان ملابس داكنة تم رصدهما بالقرب من المنطقة عندما اشتعلت النيران في السيارة في ضاحية وولاهرا الشرقية، وهي منطقة يسكنها عدد كبير من السكان اليهود.

وقال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز إن الواقعة سيتم التعامل معها باعتبارها: «عملًا تخريبيًّا متعمدًا»، وسيواجه المخالفون عقوبة تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات.

وقال مينز في إفادة صحفية: «لا أعتقد أن هناك أي جدوى من تزييف الأمر أو محاولة التقليل من أهميته. هذا ليس مجرد عمل تدميري عشوائي، بل تم تدبيره خصيصا للحض على الكراهية».

وشهدت أستراليا ارتفاعًا في وقائع معاداة السامية وكراهية الإسلام منذ العدوان العسكري الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023  وهي الحرب التي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من الأشخاص في القطاع الفلسطيني.

وقال المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين في تقرير نشر هذا الشهر إن مجموعات المجتمع التطوعية والمنظمات اليهودية أبلغت عن أكثر من 2000 واقعة معاداة لليهود في الفترة من أول أكتوبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024، مقابل حوالي 500 واقعة في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الجمعية اليهودية الأسترالية يوم الأربعاء إنها حذرت الحكومة عدة مرات من احتمال وقوع هجمات عنيفة، لكنها اختارت تجاهلها.

وقالت الجمعية اليهودية الأسترالية في منشور على منصة إكس «إذا كانت حكومة ألبانيز غير قادرة على حماية الأستراليين، فيجب عليها أن تفكر بجدية في التنحي والسماح لشخص آخر بالقيام بذلك».

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا الحكومة الأسترالية، قائلا إن الهجوم على الكنيس لا يمكن فصله عن «الروح المعادية لإسرائيل» في بعض سياساتها، بما في ذلك دعم قرار أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا يؤيد قيام دولة فلسطينية.

ودافعت الحكومة الأسترالية عن سجلها في الحد من معاداة السامية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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