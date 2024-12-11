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الجيش الأمريكي: الحوثيون استهدفوا مدمرتين أمريكيتين كانتا ترافقان 3 سفن تجارية في خليج عدن - أخبار كلمتك

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الجيش الأمريكي: الحوثيون استهدفوا مدمرتين أمريكيتين كانتا ترافقان 3 سفن تجارية في خليج عدن - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي: الحوثيون استهدفوا مدمرتين أمريكيتين كانتا ترافقان 3 سفن تجارية في خليج عدن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:05 صباحاً - أعلن الجيش الأمريكي في بيان أن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا ترافقان 3 سفن تجارية عبر خليج عدن أحبطتا هجومًا شنته جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.


وجاء في البيان الذي نشرته القيادة المركزية الأمريكية على منصة "إكس": "الحوثيون أطلقوا عدة طائرات مسيرة وصاروخ كروز أثناء عبور السفن للخليج يوم الإثنين ويوم الثلاثاء".

وأضاف: "لم تسفر الهجمات الطائشة عن إصابات أو أضرار لأي سفن أو مدنيين أو البحرية الأمريكية".

وأعلنت جماعة الحوثي مساء الثلاثاء أنها نفذت بصواريخ وطائرات مسيرة، عملية نوعية استهدفت من خلالها ثلاث سفن إمداد أمريكية بعد خروجها من ميناء جيبوتي.

وأشارت الجماعة إلى أن هذا الاستهداف لهذه السفن والمدمرات هو الثاني خلال عشرة أيام.

كما أشار البيان إلى أن "سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفتا أهدافا عسكرية في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة بطائرتين مسيرتين صباح اليوم، محققا أهدافه نجاح".

وأكد الحوثيون استمرارهم "بتنفيذ العمليات الإسنادية للمقاومة الفلسطينية حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن قطاع غزة".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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