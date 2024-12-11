الجيش الأمريكي: الحوثيون استهدفوا مدمرتين أمريكيتين كانتا ترافقان 3 سفن تجارية في خليج عدن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:05 صباحاً - أعلن الجيش الأمريكي في بيان أن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا ترافقان 3 سفن تجارية عبر خليج عدن أحبطتا هجومًا شنته جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.



وجاء في البيان الذي نشرته القيادة المركزية الأمريكية على منصة "إكس": "الحوثيون أطلقوا عدة طائرات مسيرة وصاروخ كروز أثناء عبور السفن للخليج يوم الإثنين ويوم الثلاثاء".

وأضاف: "لم تسفر الهجمات الطائشة عن إصابات أو أضرار لأي سفن أو مدنيين أو البحرية الأمريكية".

وأعلنت جماعة الحوثي مساء الثلاثاء أنها نفذت بصواريخ وطائرات مسيرة، عملية نوعية استهدفت من خلالها ثلاث سفن إمداد أمريكية بعد خروجها من ميناء جيبوتي.

وأشارت الجماعة إلى أن هذا الاستهداف لهذه السفن والمدمرات هو الثاني خلال عشرة أيام.

كما أشار البيان إلى أن "سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفتا أهدافا عسكرية في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة بطائرتين مسيرتين صباح اليوم، محققا أهدافه نجاح".

وأكد الحوثيون استمرارهم "بتنفيذ العمليات الإسنادية للمقاومة الفلسطينية حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن قطاع غزة".

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