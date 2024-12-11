الجيش الأمريكي: الحوثيون استهدفوا مدمرتين أمريكيتين كانتا ترافقان 3 سفن تجارية في خليج عدن - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي: الحوثيون استهدفوا مدمرتين أمريكيتين كانتا ترافقان 3 سفن تجارية في خليج عدن - أخبار كلمتك

نجم الزمالك يهاجم جوميز بعد رحيله المفاجئ ويرشح هذا المدرب لخلافته - أخبار كلمتك

نجم الزمالك يهاجم جوميز بعد رحيله المفاجئ ويرشح هذا المدرب لخلافته - أخبار كلمتك

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد مواجهات اليوم الأول من الجولة الـ 6 وموقف الريال والبايرن من التأهل - أخبار كلمتك

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد مواجهات اليوم الأول من الجولة الـ 6 وموقف الريال والبايرن من التأهل - أخبار كلمتك

90 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

90 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

واشنطن تحث الفصائل السورية على تشكيل حكومة شاملة - أخبار كلمتك

واشنطن تحث الفصائل السورية على تشكيل حكومة شاملة - أخبار كلمتك

هاني أبو ريدة عن قرارات لجنة الانضباط: لم أر شيئا حتى الآن وحال صدور قرارات سنعلنها مباشرة - أخبار كلمتك

هاني أبو ريدة عن قرارات لجنة الانضباط: لم أر شيئا حتى الآن وحال صدور قرارات سنعلنها مباشرة - أخبار كلمتك

خبير عسكري: التوغل الإسرائيلي في الجنوب السوري تحدٍّ للحكومة الانتقالية - أخبار كلمتك

خبير عسكري: التوغل الإسرائيلي في الجنوب السوري تحدٍّ للحكومة الانتقالية - أخبار كلمتك

203.6 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

203.6 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

لن ننخرط في حرب أخرى، الجولاني يرد على مخاوف الغرب من سوريا بعد الإطاحة بالأسد - أخبار كلمتك

لن ننخرط في حرب أخرى، الجولاني يرد على مخاوف الغرب من سوريا بعد الإطاحة بالأسد - أخبار كلمتك

البخيتي:سوف تسقط سلطة الحو ثيين بهذا الموعد - أخبار كلمتك

البخيتي:سوف تسقط سلطة الحو ثيين بهذا الموعد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

واشنطن تحث الفصائل السورية على تشكيل حكومة شاملة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 02:19 صباحاً - قال مسؤولان أمريكيان ومساعد بـ الكونجرس اطلعا على الاتصالات الأمريكية الأولى مع "هيئة تحرير الشام" التي قادت الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد إن إدارة الرئيس جو بايدن حثت الهيئة على عدم تولي قيادة البلاد بالتبعية بل على إدارة عملية شاملة لتشكيل حكومة انتقالية.

وتجري الاتصالات مع "هيئة تحرير الشام" بالتنسيق مع حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، بما في ذلك تركيا، وفق رويترز.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن لا تغيير حاليًّا في سياسة واشنطن تجاه "هيئة تحرير الشام" لكنها تراقب تحركاتها، مشيرًا إلى أن فريق الأمن القومي يبقي الرئيس جو بايدن على علم تام بالتطورات في سوريا.

وأضاف البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن لدى واشنطن قدرة التواصل مع الفصائل في سوريا وسنواصل فعل ذلك.

من جانبه، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تدعم الانتقال السياسي في سوريا.

وأضاف أن عملية الانتقال السياسي في سوريا يجب أن تؤدي لحكم شامل وغير طائفي، مشيرًا إلى أنه على القيادة الجديدة الالتزام باحترام حقوق الأقليات.

كذلك أوضح أن الشعب السوري هو الذي سيقرر مستقبل سوريا، ويجب إزالة مخزونات الأسلحة الكيماوية والبيولوجية منها وتدميرها بأمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق