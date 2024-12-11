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قسد: توصلنا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منبج وهدفنا الدخول في عملية سياسية - أخبار كلمتك

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قسد: توصلنا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منبج وهدفنا الدخول في عملية سياسية - أخبار كلمتك

قسد: توصلنا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منبج وهدفنا الدخول في عملية سياسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 02:04 صباحاً - قالت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء، إنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منبج بوساطة أمريكية وذلك حفاظا على أمن وسلامة المدنيين.

وأضاف مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارًا بـ«قسد» «هدفنا هو وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية والدخول في عملية سياسية من أجل مستقبل البلاد».

كما تابع قائلًا إنه سيتم إخراج مقاتلي مجلس منبج العسكري من المنطقة في أقرب وقت.

وسقط 218 قتيلا في معارك تدور في شمال سوريا منذ ثلاثة أيام بين قوات موالية لأنقرة وأخرى من قوات سوريا الديموقراطية الموالية للأكراد، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وقال المرصد في بيان «قُتل 218 عنصرًا من قسد وتشكيلاتها العسكرية والفصائل الموالية لتركيا في عملية (فجر الحرية)، خلال 3 أيام من المعارك في منبج وريفها، والتي تمكنت خلالها والفصائل الموالية لتركيا من الدخول إلى مدينة منبج والانتشار في ريفها، فيما لا تزال المعارك الضارية عند سد تشرين في ريف الرقة».


زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية

وأمس الثلاثاء، قال الجيش الأمريكي إن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إريك كوريلا زار سوريا يوم الثلاثاء للقاء القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد والمدعومة من واشنطن.

وأضاف البيان: «تلقى كوريلا تقييمًا مباشرًا لتدابير حماية القوات والوضع سريع التطور والجهود الجارية لمنع تنظيم داعش من استغلال الوضع الحالي».

ومن جانبه، قال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي الثلاثاء إن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، في إطار مهمة لمكافحة الإرهاب تركز على تدمير تنظيم داعش.

وأضاف، في مقابلة في مؤتمر رويترز نكست في نيويورك: «هذه القوات موجودة لسبب محدد ومهم للغاية، وليس كورقة للمساومة بطريقة ما».

ومضى قائلا إن القوات الأمريكية «موجودة هناك الآن منذ ما يربو على عقد من الزمان.. أو أكثر لمحاربة تنظيم داعش ما زلنا ملتزمين بهذه المهمة».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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