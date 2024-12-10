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الخارجية الروسية تكشف طريقة نقل الأسد من دمشق إلى موسكو - أخبار كلمتك

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الخارجية الروسية تكشف طريقة نقل الأسد من دمشق إلى موسكو - أخبار كلمتك

الخارجية الروسية تكشف طريقة نقل الأسد من دمشق إلى موسكو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:38 مساءً - كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الثلاثاء إن الرئيس السوري (الهارب) بشار الأسد، بضيافة روسيا، في أول تأكيد حكومي روسي لذلك، وأجاب عن سؤال: هل تسلمه موسكو للمحاكمة؟

 

روسيا تكشف طريقة نقل بشار الأسد من دمشق

ولفت نائب وزير الخارجية الروسي، خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" الأمريكية، إلى أن روسيا نقلت بشار الأسد إلى أراضيها "بأكثر الطرق أمانًا" مع انهيار حكومته بالعاصمة السورية “دمشق” أمام فصائل المعارضة المسلحة.

 

وتجنب ذكر مكان وجود الأسد في روسيا، مضيفًا "لا فكرة لديَّ عما يحصل معه الآن"، وتابع "سيكون من الخطأ بشكل كبير أن أستفيض في الحديث عما حصل وكيف تم حل المسألة".

مغادرة كثيفة لمئات السوريين عبر ممرات غير نظامية

من جهة أخرى، شهد مركز المصنع المعبر الرسمي بين سوريا ولبنان منذ صباح اليوم، حركة نشطة لعشرات العائدين، في ظل مواكبة أمنية متصلة بإجراءات عبور تقليدية بين البلدين وانتشار واسع للجيش اللبناني في محيط مراكز الأمن العام والجمارك اللبنانية وعلى التلال المحيطة به.

 

وبموازاة حركة مغادرة نازحين سوريين عبر نقطة المصنع الحدودية، رصدت الكاميرات حركة مغادرة كثيفة لمئات السوريين عبر ممرات غير نظامية تقع وسط الجبال المحيطة بالمراكز الحدودية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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