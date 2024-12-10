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الخارجية الأمريكية: جلسة طارئة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس بشأن سوريا - أخبار كلمتك

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الخارجية الأمريكية: جلسة طارئة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس بشأن سوريا - أخبار كلمتك

الخارجية الأمريكية: جلسة طارئة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس بشأن سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:08 مساءً - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك جلسة طارئة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الخميس المقبل بشأن سوريا.

وبحسب شبكة «العربية»، قالت الخارجية الأمريكية، إن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قادرة على تنفيذ مهمتها في سوريا، مضيفة: "تأمين أي أسلحة كيماوية بسوريا مسئولية الحكومة الانتقالية".

بريطانيا تحذر من تحول سوريا لسيناريو ليبيا

في سياق متصل، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، مساء أمس الإثنين، إنه يجب محاسبة روسيا وإيران على دعمهما لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "نحن بحاجة إلى إعادة الأمن إلى سوريا وضمان عدم حدوث فوضى في البلاد، لا نريد أن تصبح سوريا مثل ليبيا ضعيفة ومقسمة وهشة وسنبذل كل ما وسعنا لعدم حدوث ذلك، كما أننا لا نريد أن يحل نظام دموي محل النظام السوري الذي رحل".

وأشار وزير الخارجية البريطاني، إلى أن أبو محمد الجولاني أوضح أنه لن يستخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا وسنتابع هذا الأمر.

استهداف 75 هدفا لتنظيم الدولة الإرهابي في 5 مواقع مختلفة بسوريا

ومساء أمس، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن قواتها الجوية ضربت أكثر من ٧٥ هدفا لتنظيم الدولة الإرهابي في 5 مواقع مختلفة في البادية السورية.

وأضاف البنتاجون: "لا نخطط لإعادة انتشار قواتنا في سوريا أو تعزيزها في الوقت الراهن.. وليس لدينا تواصل مباشر مع هيئة تحرير الشام ولكن نبعث لها الرسائل عبر نظرائنا وأطراف أخرى".

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية: "نحرص عبر شركائنا على عدم وقوع الأسلحة الكيميائية بـ سوريا بأيدي من قد يستخدمها ضد المدنيين أو قواتنا.. وسقوط نظام الأسد يظهر إلى أي مدى جرى إضعاف إيران وحزب الله".

الناتو يدعو إلى انتقال سلمي للسلطة في سوريا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، مساء أمس الإثنين، إنه يأمل في انتقال سلمي للسلطة وعملية سياسية شاملة بقيادة سورية.

ومن جانبه، طالب الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، جميع الفاعلين الخارجيين باحترام سيادة ‎سوريا ووحدة أراضيها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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