يصل لـ 1946 جنيها، انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق - أخبار كلمتك

يصل لـ 1946 جنيها، انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق - أخبار كلمتك

إدارة الشؤون السياسية بدمشق: سوريا بحاجة إلى جهود أبنائها وتوحيد الصفوف لمواجهة المرحلة المقبلة - أخبار كلمتك

إدارة الشؤون السياسية بدمشق: سوريا بحاجة إلى جهود أبنائها وتوحيد الصفوف لمواجهة المرحلة المقبلة - أخبار كلمتك

تقارير سعودية: جوميز يوقع عقود تدريب فريق الفتح - أخبار كلمتك

تقارير سعودية: جوميز يوقع عقود تدريب فريق الفتح - أخبار كلمتك

باريس سان جيرمان يقسو على سالزبورج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا (صور) - أخبار كلمتك

باريس سان جيرمان يقسو على سالزبورج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا (صور) - أخبار كلمتك

ليفركوزن يفوز بهدف نظيف على إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا (صور) - أخبار كلمتك

ليفركوزن يفوز بهدف نظيف على إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا (صور) - أخبار كلمتك

التفاصيل الكاملة لأزمة ميكالي مع اتحاد الكرة بسبب نقل إقامته إلى مشروع الهدف - أخبار كلمتك

التفاصيل الكاملة لأزمة ميكالي مع اتحاد الكرة بسبب نقل إقامته إلى مشروع الهدف - أخبار كلمتك

مفاجأة، جوميز يقترب من الرحيل عن تدريب الزمالك - أخبار كلمتك

مفاجأة، جوميز يقترب من الرحيل عن تدريب الزمالك - أخبار كلمتك

الصحة: 500 ألف جنيه متوسط تكلفة عملية زراعة الكبد - أخبار كلمتك

الصحة: 500 ألف جنيه متوسط تكلفة عملية زراعة الكبد - أخبار كلمتك

تعرض رجال اعمال في صنعاء لعملية نصب كبرى بمبالغ ضخمة من تاجر بهذه الدولة - أخبار كلمتك

تعرض رجال اعمال في صنعاء لعملية نصب كبرى بمبالغ ضخمة من تاجر بهذه الدولة - أخبار كلمتك

عاجل:أمريكا تعترف بتعرضها لهجوم حو ثي بخليج عدن وتؤكد هذا الامر بشان بوارجها الحربية - أخبار كلمتك

عاجل:أمريكا تعترف بتعرضها لهجوم حو ثي بخليج عدن وتؤكد هذا الامر بشان بوارجها الحربية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

أول رد رسمي لـ سوريا على العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أول رد رسمي لـ سوريا على العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

أول رد رسمي لـ سوريا على العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:08 مساءً - قال الدكتور عبد القادر عزوز، المستشار في رئاسة الوزراء السورية، إن المرحلة التي تمر بها سوريا تتزامن مع إطلاق الكيان الإسرائيلي حملة عسكرية تضمنت انتهاك اتفاق فصل القوات، حيث أصبح يحتل المنطقة العازلة، وتقدم عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية، مستهدفًا القدرات الدفاعية للدولة.

انتهاك إسرائيل السيادة السورية

وأضاف عزوز، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه القدرات الدفاعية ليست ملكًا لشخص أو حكومة، بل هي ملك للشعب السوري، مؤكدًا أن هذا الانتهاك السافر لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها واستقلالها يمثل خطرًا كبيرًا.

الانتهاكات الجسيمة للعدوان الإسرائيلي 

وأشار إلى أن الإسراع في تشكيل الحكومة الانتقالية يمكن أن يساهم في تحقيق نوع من الاستقرار، إلى جانب مخاطبة المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه الانتهاكات الجسيمة والعدوان السافر الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد السيادة السورية والشعب.
 

 مستشار سوري: الاحتلال الإسرائيلي يهدد استقرار بلادنا

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي والعدوان المتكرر على سوريا يهددان الاستقرار الداخلي، وينشران حالة من عدم الطمأنينة وفقدان الثقة، مشيرًا إلى أن العاصمة السورية دمشق عاشت خلال اليومين الماضيين على وقع جرائم الكيان الإسرائيلي، حيث استهدف مناطق ومراكز بحثية تتعلق بالجيش العربي السوري.

سرقة فرحة السوريين

وأضاف عزوز، أن العدوان الإسرائيلي يحاول سرقة فرحة السوريين بالمرحلة الجديدة، والتي تحمل آمالًا بتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وحول دوره في المرحلة المقبلة، أشار عزوز إلى أن طبيعة عمله كأستاذ للعلاقات الدولية ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة دمشق تضعه في خدمة الوطن، سواء في هذه المرحلة أو في أي مرحلة تستدعي تقديم الخبرات اللازمة.

حكومة سورية وطنية 

وأوضح أن قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، أكد أن الحكومة الانتقالية بحاجة إلى جميع الخبرات الوطنية الكفؤة وغير الملوثة بالفساد أو التي كانت سببًا في معاناة الشعب السوري.


عبد القادر عزوز: حماية الدولة السورية التحدي الأكبر وسط الأطماع الخارجية

قال الدكتور عبد القادر عزوز، المستشار في رئاسة الوزراء السورية، إن سوريا تواجه العديد من الأطماع، سواء من الداخل أو الخارج، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر اليوم يتمثل في حماية الدولة ومنع سقوطها لضمان استقرار الوطن.

ولفت إلى أن الوطن يبقى فوق الجميع، مما يستدعي تجنب حدوث أي فراغ سياسي والإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتحقيق ذلك.

وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب دعمًا عربيًا ودوليًا، سواء من خلال كبح اعتداءات الكيان الصهيوني أو عبر رفع العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق