أول رد رسمي لـ سوريا على العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:08 مساءً - قال الدكتور عبد القادر عزوز، المستشار في رئاسة الوزراء السورية، إن المرحلة التي تمر بها سوريا تتزامن مع إطلاق الكيان الإسرائيلي حملة عسكرية تضمنت انتهاك اتفاق فصل القوات، حيث أصبح يحتل المنطقة العازلة، وتقدم عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية، مستهدفًا القدرات الدفاعية للدولة.

انتهاك إسرائيل السيادة السورية

وأضاف عزوز، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه القدرات الدفاعية ليست ملكًا لشخص أو حكومة، بل هي ملك للشعب السوري، مؤكدًا أن هذا الانتهاك السافر لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها واستقلالها يمثل خطرًا كبيرًا.

الانتهاكات الجسيمة للعدوان الإسرائيلي

وأشار إلى أن الإسراع في تشكيل الحكومة الانتقالية يمكن أن يساهم في تحقيق نوع من الاستقرار، إلى جانب مخاطبة المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه الانتهاكات الجسيمة والعدوان السافر الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد السيادة السورية والشعب.



مستشار سوري: الاحتلال الإسرائيلي يهدد استقرار بلادنا

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي والعدوان المتكرر على سوريا يهددان الاستقرار الداخلي، وينشران حالة من عدم الطمأنينة وفقدان الثقة، مشيرًا إلى أن العاصمة السورية دمشق عاشت خلال اليومين الماضيين على وقع جرائم الكيان الإسرائيلي، حيث استهدف مناطق ومراكز بحثية تتعلق بالجيش العربي السوري.

سرقة فرحة السوريين

وأضاف عزوز، أن العدوان الإسرائيلي يحاول سرقة فرحة السوريين بالمرحلة الجديدة، والتي تحمل آمالًا بتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وحول دوره في المرحلة المقبلة، أشار عزوز إلى أن طبيعة عمله كأستاذ للعلاقات الدولية ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة دمشق تضعه في خدمة الوطن، سواء في هذه المرحلة أو في أي مرحلة تستدعي تقديم الخبرات اللازمة.

حكومة سورية وطنية

وأوضح أن قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، أكد أن الحكومة الانتقالية بحاجة إلى جميع الخبرات الوطنية الكفؤة وغير الملوثة بالفساد أو التي كانت سببًا في معاناة الشعب السوري.



عبد القادر عزوز: حماية الدولة السورية التحدي الأكبر وسط الأطماع الخارجية

قال الدكتور عبد القادر عزوز، المستشار في رئاسة الوزراء السورية، إن سوريا تواجه العديد من الأطماع، سواء من الداخل أو الخارج، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر اليوم يتمثل في حماية الدولة ومنع سقوطها لضمان استقرار الوطن.

ولفت إلى أن الوطن يبقى فوق الجميع، مما يستدعي تجنب حدوث أي فراغ سياسي والإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتحقيق ذلك.

وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب دعمًا عربيًا ودوليًا، سواء من خلال كبح اعتداءات الكيان الصهيوني أو عبر رفع العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.