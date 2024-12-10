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رئيس الحكومة الانتقالية السورية: مهمتنا تسيير الأعمال حتى مارس 2025 - أخبار كلمتك

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رئيس الحكومة الانتقالية السورية: مهمتنا تسيير الأعمال حتى مارس 2025 - أخبار كلمتك

رئيس الحكومة الانتقالية السورية: مهمتنا تسيير الأعمال حتى مارس 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:48 مساءً - أعلن رئيس الحكومة الانتقالية السورية محمد البشير، أن ولاية الحكومة ستستمر حتى شهر مارس 2025، أو حتى يتم التوصل إلى حلول للقضايا الدستورية العالقة.

وأوضح أن التشكيل شمل عددًا من وزراء حكومة الإنقاذ في إدلب، في خطوة تهدف إلى تحقيق الانسجام والاستمرارية الإدارية.

وأكد رئيس الحكومة أن الأولويات الحالية تتركز على تسيير الأعمال، وضبط الأمن، والحفاظ على استقرار المؤسسات لضمان عدم تفكك الدولة، مشددًا على أهمية دور الحكومة في تحقيق الاستقرار خلال هذه المرحلة الانتقالية الحساسة.

 

واشنطن: السوريون أمام فرصة تاريخية لتحديد مستقبلهم السياسي

صرح نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الشعب السوري لديه الآن "أول فرصة منذ عقود لتحديد من يحكمهم"، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة تمثل تحولًا هامًا في تاريخ البلاد.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الإدارة الأمريكية لا تزال تعمل على وضع آليات للتعامل مع الجماعات التي أطاحت بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدًا التزام واشنطن بدعم الانتقال السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري.

الجيش اللبناني: التصدي لمسلحين حاولوا التسلل عبر الحدود السورية

أعلن الجيش اللبناني في بيان رسمي أن مجموعة من المسلحين المجهولين حاولت التسلل إلى الأراضي اللبنانية عبر الحدود السورية، مقتربة من أحد المراكز الحدودية التابعة للجيش.

وأوضح البيان أن القوات اللبنانية أطلقت طلقات تحذيرية، ما أجبر المسلحين على التراجع والعودة إلى داخل الأراضي السورية. وأكد الجيش التزامه بحماية الحدود ومنع أي اختراقات تهدد الأمن والاستقرار.

البيت الأبيض: نراقب الوضع في سوريا ونعزز اتصالاتنا مع المعارضة

أكد البيت الأبيض، على أن الإدارة الأمريكية تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في سوريا، مشيرًا إلى أن الرئيس جو بايدن على اطلاع دائم بما يجري.

وأضاف بيان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لديها القدرة على التواصل مع جماعات المعارضة السورية وستقوم بتفعيل هذه القنوات لتعزيز التعاون.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا "ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية"، مؤكدًا دعم بلاده الكامل لانتقال سياسي يقوده السوريون أنفسهم.

تأتي هذه التصريحات في إطار التزام واشنطن بالمساهمة في إيجاد حل سياسي مستدام للأزمة السورية.

وزير المالية الإسرائيلي: تدخلنا في سوريا نموذج للسياسة الحازمة

أدلى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بتصريحات لافتة حول السياسة الإسرائيلية في المنطقة، قائلًا إن "من يظن أننا سنعود للسلبية الشاملة عليه أن ينظر إلى سوريا ويرى ما فعلناه هناك في الأيام الماضية".

جاءت هذه التصريحات في سياق مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، حيث أكد الوزير أن إسرائيل تتبنى سياسة حازمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

كما أشار سموتريتش إلى أن عودة دونالد ترامب المحتملة إلى الرئاسة في الولايات المتحدة تشكل فرصة لإسرائيل لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية في المرحلة المقبلة، مشيدًا بالعلاقة القوية التي تجمع بين إسرائيل والإدارة الجمهورية السابقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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