حزب الله: احتلال المزيد من الأراضي السورية وضرب القدرات العسكرية عدوان خطير - أخبار كلمتك

حزب الله: احتلال المزيد من الأراضي السورية وضرب القدرات العسكرية عدوان خطير - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تروج لحفل ليلة رأس السنة في دبي - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تروج لحفل ليلة رأس السنة في دبي - أخبار كلمتك

بيراميدز يخوض أول تدريباته الجماعية في تونس قبل مواجهة الترجي - أخبار كلمتك

بيراميدز يخوض أول تدريباته الجماعية في تونس قبل مواجهة الترجي - أخبار كلمتك

محمد عادل فتحي يكتب: تهنئة الصديق وطموح المصريين - أخبار كلمتك

محمد عادل فتحي يكتب: تهنئة الصديق وطموح المصريين - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، مبابي يفتتح التسجيل لريال مدريد في شباك أتالانتا - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، مبابي يفتتح التسجيل لريال مدريد في شباك أتالانتا - أخبار كلمتك

رئيس فريق البنك الأهلي يكشف لـ "كلمتك" حقيقة انتقال أسامة فيصل للقلعة الحمراء (فيديو) - أخبار كلمتك

رئيس فريق البنك الأهلي يكشف لـ "كلمتك" حقيقة انتقال أسامة فيصل للقلعة الحمراء (فيديو) - أخبار كلمتك

اول توضيح امني يكشف حقيقة العثور على طفلة في عدن - أخبار كلمتك

اول توضيح امني يكشف حقيقة العثور على طفلة في عدن - أخبار كلمتك

حديث محزن لبن دغر الليلة - أخبار كلمتك

حديث محزن لبن دغر الليلة - أخبار كلمتك

أمريكا تصفع الحوثيين وتكشف حقيقة تعرضهم لهجوم - أخبار كلمتك

أمريكا تصفع الحوثيين وتكشف حقيقة تعرضهم لهجوم - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: بدء العمل بالإدارة المركزية للتسجيلات التجارية السبت القادم - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: بدء العمل بالإدارة المركزية للتسجيلات التجارية السبت القادم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

إطلاق النسخة الأولى من "يوم التعاون المصري - الألماني للتنمية" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إطلاق النسخة الأولى من "يوم التعاون المصري - الألماني للتنمية" - أخبار كلمتك

إطلاق النسخة الأولى من "يوم التعاون المصري - الألماني للتنمية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:14 مساءً - يستضيف سفير ألمانيا في مصر، يورجن شولتس، لأول مرة “يوم التعاون المصري - الألماني للتنمية”؛ لتسليط الضوء على الجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة والإشادة بها. 

يوم التعاون المصري - الألماني للتنمية

وأشار بيان لسفارة ألمانيا، إلى أن القاهرة وبرلين شكلتا على مدار سبعين عامًا تعاونًا استراتيجيًا في عدة مجالات، مما يظهر قوة وعمق أواصر علاقات التنمية الاقتصادية والإصرار على الحفاظ عليها وتعزيزها، ويضم الحدث ممثلين بارزين من الهيئات الحكومية المختلفة، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.

 

ومن أبرز الحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

وتتمحور الفعالية حول مبادرة "الشراكات من أجل الانتقال العادل"، والتي تقوم على أسس العدالة الاجتماعية، والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخلال الفعالية، سيتم عرض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وألمانيا في عدة مجالات تساهم في بناء مستقبل مستدام.

عرض مشاريع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

ويتضمن جدول الأعمال جلسة نقاشية بعنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكات من أجل الانتقال العادل للبشر والكوكب"، تديرها الدكتورة ليلى إسكندر. 

كما سيشهد الحضور مراسم توقيع اتفاقيات تمويل عديدة، بما في ذلك اتفاقية مبادلة الديون بقيمة حوالي 30 مليون يورو، تأكيدًا على التزام الأطراف بالتقدم الملموس نحو التنمية المستدامة.

وسيتم أيضًا عرض مشاريع ومبادرات مؤثرة نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KFW) بتكليف من الحكومة الألمانية بالتركيز على التغيير العادل المستدام. وستُتاح للمشاركين فرصة الاستمتاع بجلسات تفاعلية تهدف إلى إلهام الحضور وتعزيز التواصل بينهم. ومن خلال العروض التفاعلية ورواية القصص، سيحظى الضيوف بفرصة الاطلاع على النتائج الملموسة للتعاون المصري الألماني وتصور مستقبل مبني على الممارسات المستدامة والنمو الشامل، مما يساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

الجولاني: سيتم إعلان قائمة بأسماء كبار المتورطين بجرائم الحرب والتعذيب في سوريا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق