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الجيش اللبناني يعلن التصدي لمسلحين حاولوا التسلل عبر الحدود السورية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:42 مساءً - أعلن الجيش اللبناني في بيان رسمي أن مجموعة من المسلحين المجهولين حاولت التسلل إلى الأراضي اللبنانية عبر الحدود السورية، مقتربة من أحد المراكز الحدودية التابعة للجيش.

 

الجيش اللبناني يتصدى لإختراق مسلحين من سوريا

وأوضح بيان الجيش، أن القوات اللبنانية أطلقت طلقات تحذيرية، ما أجبر المسلحين على التراجع والعودة إلى داخل الأراضي السورية. وأكد الجيش التزامه بحماية الحدود ومنع أي اختراقات تهدد الأمن والاستقرار.

البيت الأبيض: نراقب الوضع في سوريا ونعزز اتصالاتنا مع المعارضة

أكد البيت الأبيض، على أن الإدارة الأمريكية تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في سوريا، مشيرًا إلى أن الرئيس جو بايدن على اطلاع دائم بما يجري.

وأضاف بيان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لديها القدرة على التواصل مع جماعات المعارضة السورية وستقوم بتفعيل هذه القنوات لتعزيز التعاون.

واشنطن تعرض المساهمة في إيجاد حل سياسي بسوريا

من جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا "ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية"، مؤكدًا دعم بلاده الكامل لانتقال سياسي يقوده السوريون أنفسهم.

تأتي هذه التصريحات في إطار التزام واشنطن بالمساهمة في إيجاد حل سياسي مستدام للأزمة السورية.

أدلى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بتصريحات لافتة حول السياسة الإسرائيلية في المنطقة، قائلًا إن "من يظن أننا سنعود للسلبية الشاملة عليه أن ينظر إلى سوريا ويرى ما فعلناه هناك في الأيام الماضية".

جاءت هذه التصريحات في سياق مقابلة مع وكالة "بلومبرج"، حيث أكد الوزير أن إسرائيل تتبنى سياسة حازمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

كما أشار سموتريتش إلى أن عودة دونالد ترامب المحتملة إلى الرئاسة في الولايات المتحدة تشكل فرصة لإسرائيل لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية في المرحلة المقبلة، مشيدًا بالعلاقة القوية التي تجمع بين إسرائيل والإدارة الجمهورية السابقة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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