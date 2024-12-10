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الخارجية الأمريكية تدرس إزالة الجولاني وهيئة تحرير الشام من لائحة الإرهاب - أخبار كلمتك

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الخارجية الأمريكية تدرس إزالة الجولاني وهيئة تحرير الشام من لائحة الإرهاب - أخبار كلمتك

الخارجية الأمريكية تدرس إزالة الجولاني وهيئة تحرير الشام من لائحة الإرهاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:22 مساءً - كشف صامويل وريبرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، موقف الولايات المتحدة من هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد الشرع الشهير بـ أبو محمد الجولاني، بعد وضعهما في لائحة الإرهاب.

مراجعة تصنيف الجولاني وهيئة تحرير الشام

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أن الولايات المتحدة في هذه الساعة تقوم بمراجعة وضع الجولاني وهيئة تحرير الشام، ضمن لائحة الإرهاب، ويتم مراجعة إزالتهما من قوائم الإرهاب.

 

الهدف من عقوبات الولايات المتحدة

وأوضح: العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول أو الجماعات أو حتى التصنيفات هي مجرد وسيلة من أجل تحقيق الهدف، وبالتالي هناك مراجعة لوضعية الجولاني وهيئة تحرير الشام بعد تغير الظروف في الوقت الحالي ونجاح الثورة السورية.


المقارنة بين أفغانستان وسوريا 

وتابع: "لا نريد أن نقارن الوضع في سوريا وظروف طالبان في أفغانستان، ولا يجب أن نرسم البلدان والشعوب في المنطقة بلون واحد، الآن في سوريا نركز على الأولويات الأمريكية ومنها كل توفير الدعم للشعب السوري من أجل خلق حكومة شفافة ومسئولة تضمن سيادة الدولة السورية".

حقيقة دعم الولايات المتحدة للفصائل السورية المسلحة


وأكد: ليس صحيحا على الإطلاق بشأن وجود تنسيق أمريكي مع الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة لتسهيل مهمتها في إسقاط نظام بشار الأسد، وليس لواشنطن أي يد في هذا، ولكننا فقط ننسق مع قسد قوات سوريا الديمقراطية من أجل القضاء على تنظيم داعش".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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