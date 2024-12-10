القاهرة الإخبارية: وفد إسرائيلي رفيع المستوى يزور مصر لبحث التهدئة في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:34 مساءً - أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم، عن زيارة وفد إسرائيلي رفيع المستوى القاهرة، في إطار سعي مصر للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، ودعم دخول المساعدات ومتابعة تدهور الأوضاع في المنطقة.

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