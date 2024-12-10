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وزير الخارجية: لا نقبل تدخلات خارجية تمس السيادة السورية - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: لا نقبل تدخلات خارجية تمس السيادة السورية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لا نقبل تدخلات خارجية تمس السيادة السورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:15 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن موقف مصر من الأزمة السورية واضح ويعتمد على الانحياز لإرادة الشعب السوري والمتابعة الدقيقة لما يجري يوميًا.

الانتقال السلمي في سوريا

وأضاف عبد العاطي، خلال لقائه بقناة "إكسترا نيوز"، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أيرلندا: "نأمل أن تكون عملية الانتقال في سوريا سلسة وسلمية، مع ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تُقصي أحدًا، وتعبّر عن التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي في البلاد، يجب أن يكون جميع الأطراف ممثلين في هذه العملية الانتقالية التي يجب أن تكون ملكًا خالصًا للسوريين".

 

السيادة السورية 

وتابع: "لا يمكن السماح لأي طرف خارجي بالتدخل لتحقيق مكاسب على حساب السيادة السورية أو وحدة أراضيها".

وواصلت مصر متابعتها للتطورات التي تشهدها الجمهورية العربية السورية الشقيقة، داعية لتدشين عملية سياسية شاملة.

 

تكاتف جهود كل أبناء سوريا لتدشين عملية سياسية شاملة
 

وأكدت مصر أن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا تتطلب تكاتف جهود كل أبنائها لتدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية، وتنسجم مع قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، بما يفسح المجال أمام مشاركة كافة السوريين في رسم المستقبل وإعادة بناء مؤسسات الدولة في سوريا الشقيقة، وعودتها لاستعادة المكانة التي تستحقها في النظامين العربي والدولي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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