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وزير الخارجية: هناك توافق مع الدنمارك والنرويج بشأن قضايا المنطقة - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: هناك توافق مع الدنمارك والنرويج بشأن قضايا المنطقة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: هناك توافق مع الدنمارك والنرويج بشأن قضايا المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:15 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن أيرلندا تُعد واحدة من الدول الأربع التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، وهو موقف وصفه بالشجاع، مؤكدًا أنّ لها مواقف متقدمة جدًا في هذا السياق.

وزير الخارجية: الملف الفلسطيني والاستثمارات على رأس أجندة زيارة السيسي إلى أيرلندا

وأضاف عبد العاطي، خلال لقائه بقناة "إكسترا نيوز"، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أيرلندا: "سيكون الملف الفلسطيني، بما في ذلك الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، والوضع الإنساني المأساوي في القطاع، على رأس الملفات التي سيناقشها الرئيس مع القيادات الأيرلندية، إلى جانب الأزمة السورية وتعقيداتها".

دعم عمليات الإغاثة الإنسانية في السودان

وتابع: "كما ستتناول المباحثات الأوضاع في السودان، ودور مصر في دعم عمليات الإغاثة الإنسانية، وفتح ممرات إنسانية للتخفيف عن المواطنين السودانيين، كل هذه الملفات السياسية ستكون جزءًا من جدول أعمال الرئيس السيسي، إلى جانب قضية الاستثمارات التي تحظى بأولوية كبيرة في أجندة رئيس الجمهورية، لا سيما بعد لقائه مع أبرز الشركات في الدنمارك والشركات المهمة العاملة في مصر".

زيادة الاستثمارات الإيرلندية في مصر

وأكد الوزير أنّ الشق الاقتصادي من زيارة الرئيس إلى أيرلندا سيركز على تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات الأيرلندية في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإيرلندية دبلن تأتي ضمن جولته المهمة في عدد من الدول الأوروبية.

وأضاف: أن الرئيس السيسي هو أول رئيس مصري يزور الدنمارك والنرويج وأيرلندا، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز العلاقات مع هذه الدول المهمة في شمال أوروبا، خاصة فيما يتعلق بالأبعاد السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وأشار إلى أنه من الناحية السياسية، كان هناك توافق مع الدنمارك والنرويج خلال مباحثات الرئيس السيسي على تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن قضايا المنطقة، ولا سيما الأوضاع في قطاع غزة، والأزمة السورية واليمنية، والوضع في السودان.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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