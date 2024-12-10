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يعامل الناس كطبيب ولم يكن ديكتاتورا، رئيس هذه الدولة يشيد بـ بشار الأسد - أخبار كلمتك

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يعامل الناس كطبيب ولم يكن ديكتاتورا، رئيس هذه الدولة يشيد بـ بشار الأسد - أخبار كلمتك

يعامل الناس كطبيب ولم يكن ديكتاتورا، رئيس هذه الدولة يشيد بـ بشار الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:50 مساءً - قال الرئيس البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في حديث نقلته وكالة "بيلتا" للأنباء، إن الرئيس السوري السابق بشار الأسد "لم يكن ديكتاتورا ولم يقتل أحدا".

وأكد لوكاشينكو خلال كلمة ألقاها في إحدى الفعاليات، أنه يعرفه جيدا وتربطه به علاقات إنسانية منذ مدة طويلة، مضيفا: "أي ديكتاتور بشار الأسد؟، هو طبيب، وكان يعامل الناس كطبيب ولم يقتل أحدا قط".

 

بشار الأسد كان يعامل الناس كطبيب ولم يقتل أحدا قط

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أضاف لوكاشينكو، أنه كان على معرفة جيدة أيضا بوالد بشار الأسد رئيس سوريا الراحل حافظ الأسد، مشيرا إلى أن الأخير رحل منذ فترة طويلة "والآن يحطمون تماثيله.. ومع ذلك فقد أنشأ هذه الدولة، وهي غنية بالموارد والنفط وما إلى ذلك"

وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن الأمريكيين "يشيطنون" رؤساء الدول، والرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد تفاعل مع الأمر السوري ولكن لم يعد أحد يستمع إليه، أما الرئيس المنتخب دونالد ترامب فقد قال إن علينا (الأمريكان) أن نبقى بعيدا وهذا ليس من شأننا، حسب قوله

كما أضاف (ساخرا) بأن تصريحات ترامب بعدم التدخل في سوريا "حكاية"، لافتا إلى أنهم (الأمريكيين) متواجدون هناك منذ فترة طويلة ويهتمون هناك بكل شيء، ولهذا السبب نرى كيف تتكشف الأشياء ويشيطنون رؤساء الدول، فـ"أنا على دراية بذلك، أفَلستَ الديكتاتور الذي يقود هذه البلاد؟"، حسب تعبيره.

 

بايدن يتحدث عن سقوط نظام بشار الأسد

وفي وقت سابق، صرح بايدن بعد أن سيطرت المعارضة السورية المسلحة على الحكم في الـ8 من ديسمبر الجاري، أن "نظام الأسد قتل بوحشية آلاف المدنيين الأبرياء"، معربا عن اعتقاده بوجوب "محاسبة الأسد".

ووصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سقوط نظام بشار الأسد بأنه "عمل أساسي من أعمال العدالة". وقال بايدن في منشور على حسابه بمنصة "إكس، الإثنين: "وأخيرًا، سقط نظام الأسد.. إن سقوط هذا النظام هو عمل أساسي من أعمال العدالة".

وأضاف أنها "لحظة فرصة تاريخية للشعب السوري الذي طالت معاناته لبناء مستقبل أفضل لبلده.

واستطرد بايدن قائلًا: "إنها أيضًا لحظة خطر وعدم اليقين".

ويوم أمس الأحد، أعلن بايدن أن بلاده ستعمل مع الجماعات السورية والأمم المتحدة لتأسيس المرحلة الانتقالية، موضحًا أنه سيتحدث إلى زعماء المنطقة في الأيام المقبلة وسيرسل مسؤولين من الإدارة، بهذا الخصوص.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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