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أردوغان: وحدة الأراضي السورية والعراقية أمر مهم جدا - أخبار كلمتك

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أردوغان: وحدة الأراضي السورية والعراقية أمر مهم جدا - أخبار كلمتك

أردوغان: وحدة الأراضي السورية والعراقية أمر مهم جدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:35 مساءً - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، إن وحدة الأراضي السورية أمر مهم جدا وكذلك وحدة الأراضي العراقية.

وتابع: "سنقدم كل ما سيحتاج إليه أشقاؤنا السوريون في الفترة المقبلة.. ونتمنى أن تشمل الإدارة السورية الجديدة الجميع وكل أطياف الشعب السوري.. هناك العديد من التحديات التي تواجه أشقاءنا السوريين بشأن إعادة بناء بلدهم".

وأستطرد: "سياسة بلادنا طوال الـ13 عاما الماضية بشأن سوريا أثبتت جدارتها.. وندعو لتوقف سفك الدماء في قطاع غزة وعلى المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته من أجل تحقيق ذلك.. الحكومة الإسرائيلية تواصل ارتكاب التطهير العرقي في غزة".

بريطانيا تحذر من تحول سوريا لسيناريو ليبيا

في سياق متصل، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، مساء الإثنين، إنه يجب محاسبة روسيا وإيران على دعمهما لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "نحن بحاجة إلى إعادة الأمن إلى سوريا وضمان عدم حدوث فوضى في البلاد، لا نريد أن تصبح سوريا مثل ليبيا ضعيفة ومقسمة وهشة وسنبذل كل ما وسعنا لعدم حدوث ذلك، كما أننا لا نريد أن يحل نظام دموي محل النظام السوري الذي رحل".

وأشار وزير الخارجية البريطاني، إلي أن أبو محمد الجولاني أوضح أنه لن يستخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا وسنتابع هذا الأمر.

استهداف 75 هدفا لتنظيم الدولة الإرهابي في 5 مواقع مختلفة بسوريا

ومساء أمس، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن قواتها الجوية ضربت أكثر من ٧٥ هدفا لتنظيم الدولة الإرهابي في 5 مواقع مختلفة في البادية السورية.

وأضاف البنتاجون: "لا نخطط لإعادة انتشار قواتنا في سوريا أو تعزيزها في الوقت الراهن.. وليس لدينا تواصل مباشر مع هيئة تحرير الشام ولكن نبعث لها الرسائل عبر نظرائنا وأطراف أخرى".

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية: "نحرص عبر شركائنا على عدم وقوع الأسلحة الكيميائية بـ سوريا بأيدي من قد يستخدمها ضد المدنيين أو قواتنا.. وسقوط نظام الأسد يظهر إلى أي مدى جرى إضعاف إيران وحزب الله".

الناتو يدعو إلى انتقال سلمي للسلطة في سوريا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، مساء الإثنين، إنه يأمل في انتقال سلمي للسلطة وعملية سياسية شاملة بقيادة سورية.

من جانبه، طالب الاتحاد الأوروبي، الإثنين، جميع الفاعلين الخارجيين باحترام سيادة ‎سوريا ووحدة أراضيها.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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