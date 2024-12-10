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البيت الأبيض: نراقب الوضع في سوريا ونعزز اتصالاتنا مع المعارضة - أخبار كلمتك

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البيت الأبيض: نراقب الوضع في سوريا ونعزز اتصالاتنا مع المعارضة - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: نراقب الوضع في سوريا ونعزز اتصالاتنا مع المعارضة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:35 مساءً - أكد البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في سوريا، مشيرًا إلى أن الرئيس جو بايدن على اطلاع دائم بما يجري.

وأضاف بيان البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لديها القدرة على التواصل مع جماعات المعارضة السورية وستقوم بتفعيل هذه القنوات لتعزيز التعاون.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا "ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية"، مؤكدًا دعم بلاده الكامل لانتقال سياسي يقوده السوريون أنفسهم.

تأتي هذه التصريحات في إطار التزام واشنطن بالمساهمة في إيجاد حل سياسي مستدام للأزمة السورية.

وزير المالية الإسرائيلي: تدخلنا في سوريا نموذج للسياسة الحازمة

فيما أدلى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بتصريحات لافتة حول السياسة الإسرائيلية في المنطقة، قائلًا إن "من يظن أننا سنعود للسلبية الشاملة عليه أن ينظر إلى سوريا ويرى ما فعلناه هناك في الأيام الماضية".

جاءت هذه التصريحات في سياق مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، حيث أكد الوزير أن إسرائيل تتبنى سياسة حازمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

كما أشار سموتريتش إلى أن عودة دونالد ترامب المحتملة إلى الرئاسة في الولايات المتحدة تشكل فرصة لإسرائيل لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية في المرحلة المقبلة، مشيدًا بالعلاقة القوية التي تجمع بين إسرائيل والإدارة الجمهورية السابقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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