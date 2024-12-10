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السودان تبدأ استبدال العملة الورقية من فئة الألف جنيه في عدد من الولايات (صور) - أخبار كلمتك

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السودان تبدأ استبدال العملة الورقية من فئة الألف جنيه في عدد من الولايات (صور) - أخبار كلمتك

السودان تبدأ استبدال العملة الورقية من فئة الألف جنيه في عدد من الولايات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:05 مساءً -  بدأت عمليات استبدال العملة الورقية من فئة الألف جنيه السودانى اليوم فى عدد من الولايات السودانية.

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 استبدال العملة من الفئات المسحوبة من التداول

 وأصدرت غرفة العمليات والمتابعة لاستبدال العملة ببنك السودان المركزي الأحد الماضى، منشورًا بشأن استبدال العملة من فئتي الألف والخمسمائة جنيه عبر الإيداع في الحسابات المصرفية، وقررت بموجبه استبدال العملة من الفئات المسحوبة من التداول (فئتي الألف والخمسمائة جنيه)، اعتبارًا من العاشرة من ديسمبر 2024م وحتى الثالث والعشرين من ديسمبر 2024م.

 

الولايات المستهدفة بالاستبدال 

 وأعلنت غرفة العمليات والمتابعة للاستبدال أن الولايات المستهدفة بالاستبدال هي ست ولايات تشمل (البحر الأحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل، الشمالية، والنيل الأزرق).

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ووجه البنك المركزي فروع المصارف في الولايات المستهدفة بالاستبدال، الإلتزام باستلام الإيداعات النقدية من الفئات المسحوبة من التداول خلال الفترة المحددة، بالإضافة إلى تمديد ساعات العمل، والعمل أثناء العطلات الرسمية بالتنسيق مع فروع بنك السودان المركزي والجهات الأمنية في الولايات المعنية لتسهيل عملية الاستبدال.

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الامتناع عن استلام أي إيداعات نقدية

 وجهت غرفة العمليات والمتابعة لاستبدال العملة فروع المصارف في الولايات غير المستهدفة بالاستبدال الامتناع عن استلام أي إيداعات نقدية من الفئات المسحوبة  من التداول اعتبارًا من تاريخه.

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 وفي ذات السياق وجهت غرفة العمليات والمتابعة للاستبدال فروع المصارف في جميع الولايات بتوريد ما لديها من الفئات المسحوبة من التداول إلى فروع بنك السودان المركزي اعتبارًا من العاشر من ديسمبر 2024م والسحب من حساباتها الجارية طرف  بنك السودان المركزي لتغذية خزنها حسب الحاجة، مع الإلتزام بالسقف المحدد للسحب النقدي للعملاء وسقوفات التحويل عبر التطبيقات المصرفية وفق الضوابط الصادرة من البنك المركزي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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