السودان تبدأ استبدال العملة الورقية من فئة الألف جنيه في عدد من الولايات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - بدأت عمليات استبدال العملة الورقية من فئة الألف جنيه السودانى اليوم فى عدد من الولايات السودانية.

استبدال العملة من الفئات المسحوبة من التداول

وأصدرت غرفة العمليات والمتابعة لاستبدال العملة ببنك السودان المركزي الأحد الماضى، منشورًا بشأن استبدال العملة من فئتي الألف والخمسمائة جنيه عبر الإيداع في الحسابات المصرفية، وقررت بموجبه استبدال العملة من الفئات المسحوبة من التداول (فئتي الألف والخمسمائة جنيه)، اعتبارًا من العاشرة من ديسمبر 2024م وحتى الثالث والعشرين من ديسمبر 2024م.

الولايات المستهدفة بالاستبدال

وأعلنت غرفة العمليات والمتابعة للاستبدال أن الولايات المستهدفة بالاستبدال هي ست ولايات تشمل (البحر الأحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل، الشمالية، والنيل الأزرق).

ووجه البنك المركزي فروع المصارف في الولايات المستهدفة بالاستبدال، الإلتزام باستلام الإيداعات النقدية من الفئات المسحوبة من التداول خلال الفترة المحددة، بالإضافة إلى تمديد ساعات العمل، والعمل أثناء العطلات الرسمية بالتنسيق مع فروع بنك السودان المركزي والجهات الأمنية في الولايات المعنية لتسهيل عملية الاستبدال.

الامتناع عن استلام أي إيداعات نقدية

وجهت غرفة العمليات والمتابعة لاستبدال العملة فروع المصارف في الولايات غير المستهدفة بالاستبدال الامتناع عن استلام أي إيداعات نقدية من الفئات المسحوبة من التداول اعتبارًا من تاريخه.

وفي ذات السياق وجهت غرفة العمليات والمتابعة للاستبدال فروع المصارف في جميع الولايات بتوريد ما لديها من الفئات المسحوبة من التداول إلى فروع بنك السودان المركزي اعتبارًا من العاشر من ديسمبر 2024م والسحب من حساباتها الجارية طرف بنك السودان المركزي لتغذية خزنها حسب الحاجة، مع الإلتزام بالسقف المحدد للسحب النقدي للعملاء وسقوفات التحويل عبر التطبيقات المصرفية وفق الضوابط الصادرة من البنك المركزي.

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