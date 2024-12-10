حقيقة ظهور بشار الأسد في شوارع تركيا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:17 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ودول عربية مقطع فيديو يظهر رجلًا يشبه الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وهو يخرج من متجر في مدينة ديار بكر التركية.

شبيه بشار الأسد في تركيا

المقطع، الذي حصد ملايين المشاهدات، أثار تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي وسائل التواصل في تركيا، حيث أطلق البعض عليه عنوان "الأسد يظهر في ديار بكر".

كما تناقلت منصات عربية الفيديو، مشيرة إلى أنه يظهر "شبيه بشار الأسد في تركيا".

منح الأسد وعائلته اللجوء في روسيا

وكانت موسكو أعلنت منح الأسد وعائلته اللجوء في روسيا لاعتبارات "إنسانية".

واليوم الثلاثاء، قال الكرملين: "إن تنحي الأسد عن عملية القيام بواجباته كرئيس للدولة هو قراره الشخصي".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا.

https://x.com/m3vzu/status/1865841640889299369?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1865841640889299369%7Ctwgr%5E4a9144db8531d5d8c2286dbb46b74e155ef15243%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fsarabic.ae%2F20241210%2FD8B4D8A8D98AD987-D8A8D8B4D8A7D8B1-D8A7D984D8A3D8B3D8AF-D98AD8ABD98AD8B1-D8ACD8AFD984D8A7-D988D8A7D8B3D8B9D8A7-D981D98A-D8AAD8B1D983D98AD8A7-D981D98AD8AFD98AD988-1095653584.html

تغير الشرق الأوسط

وعلى الجانب الأخر أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، "تدمير مقدرات الجيش السوري بأكبر عملية جوية في تاريخها".

ونقلت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي عن مصدر أمني كبير، قوله إنه "تم دمير طائرات وسفن حربية ومنشآت استراتيجية في سوريا لمنع وصول المعارضة المسلحة لها"، مؤكدا أن الجيش ما زال يعمل فقط في المنطقة العازلة التي تبعد نحو 30 كلم عن دمشق.

وأكد رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أن بلاده "تغير الشرق الأوسط" كما وعد، مشددًا على أن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، بحسب قوله.

وقال نتنياهو، في كلمة له، إن "إسرائيل سيطرت على قمة جبل الشيخ السورية والمنطقة العازلة في الجولان"، مضيفًا أنه وجّه الجيش "للقيام بكل ما من شأنه منع الإضرار بإسرائيل".



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