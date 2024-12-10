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الكرملين: قرار بشار الأسد بالتنحي "شخصي" - أخبار كلمتك

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الكرملين: قرار بشار الأسد بالتنحي "شخصي" - أخبار كلمتك

الكرملين: قرار بشار الأسد بالتنحي "شخصي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:17 مساءً - أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن قرار الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي، هو قرار شخصي.

بشار الأسد يعطى تعليماته بانتقال السلطة سلميا

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول الدور الذي لعبته روسيا في قضايا استقالة الأسد من منصب رئيس الدولة السورية ووصوله إلى موسكو: "إن تنحي الأسد عن عملية القيام بواجباته كرئيس للدولة هو قراره الشخصي. الباقي دون تعليق".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا.

الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو

من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. 

وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.

وبدوره قال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، إنه وعدد من الوزراء ما زالوا في البلاد وأجروا اتصالات مع قيادة المعارضة المسلحة.

الكرملين يكشف رسميًا مكان الأسد وعائلته 

و كشف الكرملين، أن قرار منح اللجوء للرئيس السوري  بشار الأسد،  إلى روسيا، صدر من قبل الرئيس فلاديمير بوتين شخصا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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