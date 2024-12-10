أنواع وتفاصيل البطاقات الائتمانية في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

أنواع وتفاصيل البطاقات الائتمانية في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

رئيس مركز أطفيح يتابع سير أعمال تطوير الشوارع ورفع كفاءتها (صور) - أخبار كلمتك

رئيس مركز أطفيح يتابع سير أعمال تطوير الشوارع ورفع كفاءتها (صور) - أخبار كلمتك

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق - أخبار كلمتك

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي بالزي الرسمي اليوم قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي بالزي الرسمي اليوم قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكانتلوب بـ 10 جنيهات وجنون البرقوق والخوخ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكانتلوب بـ 10 جنيهات وجنون البرقوق والخوخ - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة صباح الثلاثاء في اليمن - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة صباح الثلاثاء في اليمن - أخبار كلمتك

أول تعليق رسمي من جاي زيجاي زي على اتهامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما - أخبار كلمتك

أول تعليق رسمي من جاي زيجاي زي على اتهامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما - أخبار كلمتك

القوات الإسرائيلية تحتل عدة قرى وبلدات في ريف دمشق الجنوبي - أخبار كلمتك

القوات الإسرائيلية تحتل عدة قرى وبلدات في ريف دمشق الجنوبي - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، واحتفاء خاص بالشيخ طه الفشني - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، واحتفاء خاص بالشيخ طه الفشني - أخبار كلمتك

الاتحاد الدولي: مقتل 104 صحفيين حول العالم في 2024 أكثر من نصفهم في غزة - أخبار كلمتك

الاتحاد الدولي: مقتل 104 صحفيين حول العالم في 2024 أكثر من نصفهم في غزة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

شهداء وجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شهداء وجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

شهداء وجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:24 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية مساء أمس الإثنين بأن الطائرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت منازل المواطنين في بيت حانون شمالي قطاع غزة، موقعة عشرات القتلى والجرحى.

وقالت وكالة "وفا": "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الإثنين مجزرة جديدة في قطاع غزة، بعد أن شنت طائراته الحربية سلسلة غارات على منازل المواطنين في عزبة بيت حانون شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 20 مواطنًا على الأقل وإصابة آخرين، علمًا أن المنطقة محاصرة من الاحتلال ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليها".

وأضاف: "شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على مخيمي المغازي والنصيرات، ونسفت منازل شمال النصيرات، وسط القطاع".

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية "استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، بالتزامن مع نسف قوات الاحتلال عددا من المنازل والمنشآت في البلدة".

واستشهد مواطن برصاص مسيرة إسرائيلية شرق خان يونس جنوب القطاع. كما استشهد طفلان على الأقل وأصيب آخرون، في قصف الجيش الإسرائيلي مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي مخيم جباليا، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح، في قصف مدرسة تؤوي نازحين، إضافة إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، بعد قصف الطائرات مربعًا سكنيًّا قرب مسجد المقادمة في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة برًّا وبحرًا وجوًّا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44758 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106134 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بيدمروا الأسطول البحري، غارات إسرائيلية كثيفة قرب ميناء اللاذقية السوري (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق