شهداء وجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:24 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية مساء أمس الإثنين بأن الطائرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت منازل المواطنين في بيت حانون شمالي قطاع غزة، موقعة عشرات القتلى والجرحى.

وقالت وكالة "وفا": "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الإثنين مجزرة جديدة في قطاع غزة، بعد أن شنت طائراته الحربية سلسلة غارات على منازل المواطنين في عزبة بيت حانون شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 20 مواطنًا على الأقل وإصابة آخرين، علمًا أن المنطقة محاصرة من الاحتلال ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليها".

وأضاف: "شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على مخيمي المغازي والنصيرات، ونسفت منازل شمال النصيرات، وسط القطاع".

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية "استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، بالتزامن مع نسف قوات الاحتلال عددا من المنازل والمنشآت في البلدة".

واستشهد مواطن برصاص مسيرة إسرائيلية شرق خان يونس جنوب القطاع. كما استشهد طفلان على الأقل وأصيب آخرون، في قصف الجيش الإسرائيلي مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي مخيم جباليا، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح، في قصف مدرسة تؤوي نازحين، إضافة إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، بعد قصف الطائرات مربعًا سكنيًّا قرب مسجد المقادمة في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة برًّا وبحرًا وجوًّا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44758 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106134 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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