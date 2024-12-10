قلق أمريكي من احتمال عودة "داعش" في سوريا وألمانيا وفرنسا تبحثان شروطهما للتعاون مع القادة الجدد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:04 صباحاً - قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينج، اليوم الثلاثاء، إن تقييم الولايات المتحدة مستمر لما يحصل في سوريا.

وأكدت سينج أن "هناك مخاطر يمكن أن تحصل في سوريا ويجب ملء الفراغ هناك".

وأضافت لـ"سكاي نيوز عربية": "قلقون من عودة نشاط داعش في سوريا ونواصل التصدي لذلك".

وأشارت إلى أن هيئة تحرير الشام "مصنفة إرهابيًّا وأرسلنا لهم رسائل عن طريق أطراف إقليمية".

واختتمت حديثها قائلة إن "القوات الأمريكية موجودة في سوريا لهزيمة داعش".

ومن ناحية أخرى ناقش المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد وإمكانات "التعاون مع قادة البلاد الجدد"، وفق ما أعلنت برلين.

وجاء في بيان للمستشارية الألمانية أن شولتس وماكرون "اتفقا على الاستعداد للتعاون مع القادة الجدد على أساس حقوق الإنسان الأساسية وحماية الأقليات العرقية والدينية".

وشدَّد الزعيمان مجددًا على "أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها".

وأضافت برلين أن شولتس وماكرون اتفقا على العمل معا لتعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي في سوريا، لا سيما من خلال دعم "عملية سياسية جامعة"، بالتنسيق الوثيق مع شركائهما في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أكد أمس الإثنين أن الولايات المتحدة عازمة على منع تنظيم "داعش" من إعادة تنظيم صفوفه في سوريا، وكذلك الحؤول دون تفكك هذا البلد بعد إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال بلينكن خلال مناسبة في وزارة الخارجية "سيحاول تنظيم داعش استغلال هذه المرحلة لإعادة بناء قدراته وتنظيم صفوفه. كما أثبتت ضرباتنا الدقيقة خلال نهاية الأسبوع، نحن عازمون على عدم السماح بحصول ذلك".

وفي موقف لا يتقاطع مع ما أعلنه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لجهة أن واشنطن لا مصالح حيوية لديها في البلاد التي تشهد نزاعًا منذ العام 2011، قال بلينكن إن لواشنطن سلسلة من المصالح في سوريا، بينها الحفاظ على وحدتها.

وأورد "لدينا مصلحة واضحة في بذل كل ما في وسعنا لتجنب تفكك سوريا، والهجرات الجماعية من سوريا، وبالتأكيد تصدير الإرهاب والتطرف".

وأوضح أيضًا أن للولايات المتحدة "مصلحة واضحة في ضمان عدم وقوع أي أسلحة دمار شامل أو مكونات منها بقيت في سوريا في الأيدي الخطأ".

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