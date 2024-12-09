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قرار قضائي يمنع رئيس كوريا الجنوبية من مغادرة البلاد - أخبار كلمتك

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قرار قضائي يمنع رئيس كوريا الجنوبية من مغادرة البلاد - أخبار كلمتك

قرار قضائي يمنع رئيس كوريا الجنوبية من مغادرة البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:54 مساءً - أصدرت وزارة العدل الكورية الجنوبية، قرارًا بحظر سفر الرئيس يون سوك يول إلى الخارج، في إطار التحقيق بحقه إثر إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري.

وكان مسؤول مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين، أوه دونغ وون، قد أعلن أمام البرلمان، إصدار تعليمات بحظر سفر الرئيس، فيما أكد قائد الشرطة المسؤول عن التحقيق ضد يون، أن تأمين الأدلة يمثل أولوية مع تقييم شامل لاحتمال سفره للخارج، وفقا لوكالة يونهاب.

الأحكام العرفية

والثلاثاء الماضي أعلن الرئيس الكوري الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف "القضاء على القوى الموالية لـ ‎كوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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