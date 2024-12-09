رئاسة الوزراء السورية: جزاءات كبيرة على أي شخص يحرض أو يعتدي على الممتلكات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - قال الدكتور عبد القادر عزوز المستشار في رئاسة الوزراء السورية، إنّ العمليات العسكرية الجديدة في سوريا أصدرت الكثير من القرارات وأعطت شعورا بالطمأنينة، وفُرضت جزاءات كبيرة على كل من يستهدف المواطنين أو يعتدي على أمنهم وممتلكاتهم العامة أو الخاصة وكل من يريد أن يقدم تحريضيا، وسيتعرض لجزاءات كبيرة.

خارطة طريق لسوريا

وأضاف في مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلاميتين أمل الحناوي ومارينا المصري: "بالنسبة للإطار السياسي بعد بشار الأسد، فقد قدم القرار 1254 قدم خارطة طريق واضحة، وهي تشكيل حكومة انتقالية ولا بد أن تضع دستورا جديدا للبلاد، وبناءً عليه، لا بد أن تكون هناك انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية.

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رفع العقوبات الاقتصادية على سوريا

وتابع المستشار في رئاسة الوزراء السورية: "سرعة إنجاز هذه المسألة وانتقالها مع التأكيد الحفاظ على أمن المواطنين وسرعة تقديم الخدمات العامة ورفع العقوبات الاقتصادية على سوريا وتهيئة عودة آمنة لأهلنا السوريين في الخارج إلى الداخل كلها نقاط مهمة للغاية".

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