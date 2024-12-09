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بلينكن: الشعب السوري هو صاحب القرار في مستقبل بلاده - أخبار كلمتك

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بلينكن: الشعب السوري هو صاحب القرار في مستقبل بلاده - أخبار كلمتك

بلينكن: الشعب السوري هو صاحب القرار في مستقبل بلاده - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:00 مساءً - أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الشعب السوري هو الجهة الوحيدة التي يجب أن تقرر مستقبل سوريا، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة البلاد.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تولي اهتمامًا كبيرًا بتجنب تفكيك سوريا ومنع انتشار الإرهاب والتطرف في المنطقة.

وفيما يتعلق بالجهود السياسية، رحب بلينكن بتصريحات قادة المعارضة السورية بشأن تشكيل حكومة شاملة تضم جميع الأطراف. لكنه أشار إلى أن "المقياس الحقيقي هو الالتزام العملي بتحقيق هذه التصريحات على أرض الواقع".

تأتي هذه التصريحات في إطار الجهود الدولية لدفع العملية السياسية في سوريا، وسط دعوات لتعزيز التعاون بين الأطراف المحلية والدولية لضمان استقرار البلاد.

وزير الخارجية السوري يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة قبل مغادرة الأسد

أعلن وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، أن التواصل مع الرئيس بشار الأسد خلال الأيام الأخيرة كان يقتصر على الاتصالات الهاتفية، دون عقد أي اجتماعات مباشرة.

وأوضح صباغ أن التطورات السياسية شهدت تكليف رئيس حكومة الإنقاذ، محمد بشير، بتولي مسؤوليات الحكومة الحالية لضمان استمرارية العمل الحكومي.

مؤشرات عمل حكومة الإنقاذ في إدلب

وفي السياق ذاته، عُقد اجتماع بين فاروق الشرع وعبد الكريم الجلالي، تناول خطط انتقال السلطة والحفاظ على مؤسسات الدولة. 

وأكدت مؤشرات عمل حكومة الإنقاذ في إدلب قدرتها على إدارة شؤون البلاد، فيما تتجه الجهود لبناء مستقبل جديد لسوريا يختلف عن النظام السابق.

من جهته، أصدر الجلالي توجيهات لجميع الوزارات بضرورة عودة الموظفين إلى أعمالهم وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. كما كشف صباغ عن تقديمه مبادرة سياسية بعد زيارته إلى بغداد تهدف إلى إطلاق عملية انتقال سلس للسلطة، إلا أن الأسد لم يتفاعل مع هذه المبادرات السياسية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن القيادة لم تكن على علم مسبق بنية الأسد مغادرة البلاد، مما أثار حالة من المفاجأة لدى المسؤولين في الحكومة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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