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وزير الخارجية السوري يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة قبل مغادرة الأسد - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية السوري يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة قبل مغادرة الأسد - أخبار كلمتك

وزير الخارجية السوري يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة قبل مغادرة الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:10 مساءً - أعلن وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، أن التواصل مع الرئيس بشار الأسد خلال الأيام الأخيرة كان يقتصر على الاتصالات الهاتفية، دون عقد أي اجتماعات مباشرة.

وأوضح صباغ أن التطورات السياسية شهدت تكليف رئيس حكومة الإنقاذ، محمد بشير، بتولي مسؤوليات الحكومة الحالية لضمان استمرارية العمل الحكومي.

وفي السياق ذاته، عُقد اجتماع بين فاروق الشرع وعبد الكريم الجلالي، تناول خطط انتقال السلطة والحفاظ على مؤسسات الدولة. 

وأكدت مؤشرات عمل حكومة الإنقاذ في إدلب قدرتها على إدارة شؤون البلاد، فيما تتجه الجهود لبناء مستقبل جديد لسوريا يختلف عن النظام السابق.

من جهته، أصدر الجلالي توجيهات لجميع الوزارات بضرورة عودة الموظفين إلى أعمالهم وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. 

كما كشف صباغ عن تقديمه مبادرة سياسية بعد زيارته إلى بغداد تهدف إلى إطلاق عملية انتقال سلس للسلطة، إلا أن الأسد لم يتفاعل مع هذه المبادرات السياسية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن القيادة لم تكن على علم مسبق بنية الأسد مغادرة البلاد، مما أثار حالة من المفاجأة لدى المسؤولين في الحكومة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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