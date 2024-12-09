نتنياهو: نعمل بكل جهد على إعادة الأسرى وكلي أمل بأن إسرائيل ستبقى إلى الأبد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، إن تل أبيب تعمل بكل جهد على إعادة الأسري من قطاع غزة، لافتا إلي أن هناك تقدما معينا على صعيد صفقة تبادل الأسرى.

وزعم نتنياهو: " لا تزال أمامنا تحديات كبيرة ولكن كلي أمل بأن إسرائيل ستبقى إلى الأبد.. قضينا على قدرات حماس ولكن لم ننه المهمة بالكامل.. لا يمكن القضاء على سلطة الحركة إذا سمحت لها بالسيطرة على المساعدات وتوزيعها.. ولن نوقف الحرب قبل تحقيق أهدافها ولو وافقنا على الطلبات لما دخلنا رفح الفلسطينية".

وأستطرد: "سيطرنا على المنطقة العازلة في الجولان وزرتها ووجهت الجيش للقيام بكل ما من شأنه منع الإضرار بنا.. ومحور الشر لم ينته ولكننا نغير الشرق الأوسط ونعزز موقعنا كدولة مركزية في المنطقة"، وذلك علي حد وصفه.

جيش الاحتلال يعلن الهجوم علي 150 هدفا في سوريا خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، الهجوم علي 150 هدفا في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

في سياق متصل، أفادت إذاعة جيش الاحتلال، مساء أمس الأحد، بأن إسرائيل قصفت اليوم 100 هدف في ‎سوريا معظمها مستودعات أسلحة.

قصف مركز البحوث العلمية بالعاصمة السورية

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم، أن تل أبيب قصفت مركز البحوث العلمية بالعاصمة السورية دمشق، حيث تدار برامج أسلحة كيميائية وصواريخ باليستية، وذلك وفق تعبيرها.

كذلك، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا لسكان 5 بلدات سورية حدودية، بعدم التحرك والخروج من منازلهم حتى إشعار آخر.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مساء الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة.

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