نتنياهو يعلن بدء فصل جديد بتاريخ الشرق الأوسط بعد سقوط نظام الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين: إن فقدان القتلى في هذه الحرب ألم يصيب كل دولة الاحتلال ولكن هذه "حرب قيامة" فرضت علينا.

وأضاف نتنياهو: "أمس فتح فصل جديد في تاريخ الشرق الأوسط فنظام الأسد انهار بعد 54 عاما من الحكم.. الجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا على هضبة الجولان.. والهضبة ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل". وذلك علي حد قوله.

وتابع: نعمل بطريقة منهجية على تفكيك محور الشر.. وقلت إننا سنغير الشرق الأوسط فقد دمرنا كتائب حماس وضربنا حزب الله في لبنان وقتلنا نصر الله"، وذلك وفق زعمه.

جيش الاحتلال يعلن الهجوم علي 150 هدفا في سوريا خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، الهجوم علي 150 هدفا في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

في سياق متصل، أفادت إذاعة جيش الاحتلال، مساء أمس الأحد، بأن إسرائيل قصفت اليوم 100 هدف في ‎سوريا معظمها مستودعات أسلحة.

قصف مركز البحوث العلمية بالعاصمة السورية

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم، أن تل أبيب قصفت مركز البحوث العلمية بالعاصمة السورية دمشق، حيث تدار برامج أسلحة كيميائية وصواريخ باليستية، وذلك وفق تعبيرها.

كذلك، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا لسكان 5 بلدات سورية حدودية، بعدم التحرك والخروج من منازلهم حتى إشعار آخر.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مساء الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال، الأحد، إن اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974 انهارت.

نتنياهو يعلق على سقوط بشار الأسد

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، على سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال نتنياهو في سياق تعليق على أحداث سوريا اليوم: إن " سقوط بشار الأسد هو يوم تاريخي وضربة لمحور إيران، كان نتيجة مباشرة للضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وإيران".

وأضاف نتنياهو:"لن نسمح لأي قوة معادية أن تتشكل على حدودنا".

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