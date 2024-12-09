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جيش الاحتلال يعلن الهجوم على 150 هدفا في سوريا خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يعلن الهجوم على 150 هدفا في سوريا خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن الهجوم على 150 هدفا في سوريا خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:32 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، الهجوم على 150 هدفا في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

في سياق متصل، أفادت إذاعة جيش الاحتلال، مساء أمس الأحد، بأن إسرائيل قصفت اليوم 100 هدف في ‎سوريا معظمها مستودعات أسلحة.

 

قصف مركز البحوث العلمية بالعاصمة السورية

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم، أن تل أبيب قصفت مركز البحوث العلمية بالعاصمة السورية دمشق، حيث تدار برامج أسلحة كيميائية وصواريخ باليستية، وذلك وفق تعبيرها.

كذلك، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا لسكان 5 بلدات سورية حدودية، بعدم التحرك والخروج من منازلهم حتى إشعار آخر.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مساء الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة.

وقال  رئيس وزراء الاحتلال، الأحد، إن اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974 انهارت.

 

نتنياهو يعلق على سقوط بشار الأسد 

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، على سقوط نظام الرئيس السوري  بشار الأسد.

وقال نتنياهو في سياق تعليق على أحداث سوريا اليوم: إن "سقوط بشار الأسد هو يوم تاريخي وضربة لمحور إيران، كان نتيجة مباشرة للضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وإيران".

وأضاف نتنياهو: "لن نسمح لأي قوة معادية أن تتشكل على حدودنا".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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