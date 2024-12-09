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وزير المالية السوري: نعمل على إعادة ترتيب الأمور وعودة المصارف للعمل - أخبار كلمتك

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وزير المالية السوري: نعمل على إعادة ترتيب الأمور وعودة المصارف للعمل - أخبار كلمتك

وزير المالية السوري: نعمل على إعادة ترتيب الأمور وعودة المصارف للعمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:48 مساءً - قال الدكتور رياض عبد الرؤوف وزير المالية السوري، إن الحكومة السورية تعمل على إعادة ترتيب الأمور في سوريا، والأجهزة المالية أصبحت تعمل بعدما كانت متوقفة خلال اليومين الماضيين، غدا ستعمل جميع المصارف.

عودة المصارف السورية للعمل 

وأضاف "عبد الرؤوف"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الصورة أصبحت واضحة الآن، وجميع المصارف ومديريات المالية في المحافظات المختلفة ستقدم خدماتها، وغدا ستكون بداية للعجلة المصرفية".

استئناف العمل بسوريا 

وتابع وزير المالية السوري: "كل وزارة أبلغت العاملين لديها بأن العمل سيتم استئنافه غدا، ومطلوب من الجميع العودة إلى مكاتبهم لبدء العمل كالمعتاد، والحالة الاقتصادية ستعود إلى أفضل مما كانت عليه شيئا فشيء".

تأمين مراكز العمل المالية 

وواصل: "خلال اليوم وجزء من الأمس، كانت هناك تأمينات لمراكز العمل الأساسية، وسيتم استكمال هذه التأمينات خلال اليوم، ومن أجل ذلك، لم نطلب من أحد العمل اليوم، لأننا نستكمل أعمال التأمين حول الفروع ومراكز العمل، وبدءً من الغد سنشهد حركة اعتيادية ومنضبطة في سوريا وبالتالي، يمكن للجميع العمل، والأمور هادئة في دمشق هادئة، وجزء من المؤسسات بدأ بالعمل وإعادة تنظيم المراكز الإدارية المختلفة".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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