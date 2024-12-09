وزير المالية السوري: نعمل على إعادة ترتيب الأمور وعودة المصارف للعمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:48 مساءً - قال الدكتور رياض عبد الرؤوف وزير المالية السوري، إن الحكومة السورية تعمل على إعادة ترتيب الأمور في سوريا، والأجهزة المالية أصبحت تعمل بعدما كانت متوقفة خلال اليومين الماضيين، غدا ستعمل جميع المصارف.

عودة المصارف السورية للعمل

وأضاف "عبد الرؤوف"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الصورة أصبحت واضحة الآن، وجميع المصارف ومديريات المالية في المحافظات المختلفة ستقدم خدماتها، وغدا ستكون بداية للعجلة المصرفية".

استئناف العمل بسوريا

وتابع وزير المالية السوري: "كل وزارة أبلغت العاملين لديها بأن العمل سيتم استئنافه غدا، ومطلوب من الجميع العودة إلى مكاتبهم لبدء العمل كالمعتاد، والحالة الاقتصادية ستعود إلى أفضل مما كانت عليه شيئا فشيء".

تأمين مراكز العمل المالية

وواصل: "خلال اليوم وجزء من الأمس، كانت هناك تأمينات لمراكز العمل الأساسية، وسيتم استكمال هذه التأمينات خلال اليوم، ومن أجل ذلك، لم نطلب من أحد العمل اليوم، لأننا نستكمل أعمال التأمين حول الفروع ومراكز العمل، وبدءً من الغد سنشهد حركة اعتيادية ومنضبطة في سوريا وبالتالي، يمكن للجميع العمل، والأمور هادئة في دمشق هادئة، وجزء من المؤسسات بدأ بالعمل وإعادة تنظيم المراكز الإدارية المختلفة".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.